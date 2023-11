Orgazm sutkowy jest możliwy i nie taki trudny. Mogą go mieć też... mężczyźni

Możliwe, że o orgazmie sutkowym słyszysz właśnie po raz pierwszy. Nic dziwnego, bo osiągnięcie go uważa się za dość trudne, ale nie znaczy to, że niemożliwe. Co więcej, ta przyjemność wcale nie jest zarezerwowana tylko dla kobiet. Przyjemność w orgazmie sutkowym nadchodzi falami i wystarczy się jej poddać. Oto co zrobić, żeby jej doświadczyć.

Orgazm sutkowy – czy to możliwe?

Zazwyczaj mężczyźni w czasie pieszczot pamiętają o kobiecych piersiach. Wszyscy dobrze wiedzą, że piersi i sutki należą do mocno unerwionych stref erogennych. Mniej osób wie, że podobnie jest u mężczyzn i ci rzadziej, ale jednak, osiągają także orgazm sutkowy.

By pracować nad orgazmem sutkowym, warto uświadomić sobie, jak same lubimy być tam dotykane. Trenerki seksualne zachęcają więc kobiety, do samodzielnego dotykania swoich piersi w czasie seksu z partnerem czy masturbacji, by pobudzić je i nauczyć erotycznego dotyku, na takich falach, na który ten może zaprowadzić nas do przyjemności.

Może wydaje ci się bowiem, że stymulacja piersi nie jest dla ciebie aż tak przyjemna, a powodem tego jest zwyczajnie to, że nie jesteś na nią otwarta. Warto eksperymentować i pamiętać, że nasza otwartość na dotyk piersi i stopień towarzyszącego mu podniecenia zależy również od tego, w jakiej jesteśmy fazie cyklu.

Orgazm sutkowy – jak stymulować piersi?

ssać brodawki, zasysając ich czubki,

masować piersi, poprzez delikatne ich zagniatanie,

masować brodawki zwilżonymi wcześniej olejkiem lub śliną palcami,

ściskającym ruchem masować obydwie piersi w tym samym czasie,

dmuchać na piersi,

stymulować je przy pomocy specjalnych zabawek erotycznych,

lekko szczypać brodawki, wykręcać je,

podkręcać atmosferę poprzez noszenie bielizny eksponującej nagie sutki czy odkrywającej część piersi.

Nie zniechęcaj się zbyt szybko jeśli w tego rodzaju pieszczotach nie znajdziesz nagle kosmicznej przyjemności. O ile stymulacja łechtaczki to czasem prosta droga do orgazmu – tutaj dowiesz się jak zrobić to dobrze palcami – to pieszczenie sutków już niekoniecznie.

Mężczyzna (lub kobieta, bo mężczyźni też mogą cieszyć się orgazmem sutkowym) musi wykazać się nie tylko odpowiednią techniką, ale i znajomością seksualnych potrzeb swojej partnerki. Nie może też zabraknąć mu cierpliwości, bo orgazm sutkowy nie następuje szybko.

Jaki orgazm sutkowy jest w odczuciu? Kobiety opisują, że przyjemność w czasie orgazmu sutkowego przychodzi falami. To rodzaj powoli narastającej przyjemności, którą czuć w całym ciele. Jednak kulminacyjny moment orgazmicznej przyjemności jest odczuwany tak, jak w przypadku orgazmu łechtaczkowego.

Jest tak, ponieważ, gdy sutki są stymulowane, pobudzany jest w mózgu dokładnie ten sam obszar, który odpowiada za przyjemność płynącą z pieszczot narządów płciowych. Na skutek umiejętnego pobudzania piersi wzrasta ilość wydzielanej oksytocyny, substancji, która wzmaga wrażliwość na dotyk. Co może zaskoczyć wiele kobiet, orgazm piersiowy najłatwiej przeżyć w okresie laktacji, co ma związek z aktywnością hormonalną w ciele kobiety. Zdarza się nawet, że orgazm może wywołać czynność całkowicie nieerotyczna – karmienie piersią. Wbrew pozorom, takie sytuacje zdarzają się dość często i nie powinny wywoływać u kobiety wstydu czy zażenowania.