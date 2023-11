Zawsze marzyłeś o odwiedzeniu Wioski Świętego Mikołaja, ale wraz z upływającymi latami porzuciłeś ten plan? Zrób sobie prezent i zorganizuj samodzielnie wyprawę do Finlandii, bez wydawania na to wielkich pieniędzy. Albo zrób to dla swoich dzieci. Żeby odwiedzić Wioskę Świętego Mikołaja, nie trzeba jednak przyjeżdżać tam z dzieckiem, bo nikt tego nie sprawdza! Nie trzeba też worka pieniędzy.

Odwiedzenie Wioski Świętego Mikołaja to marzenie nie tylko dzieci, ale i dorosłych fot. canva.com / romanbabakin / Yuganov Konstantin

Wielu z nas nadal ma w pamięci marzenia z dzieciństwa, które kiedyś wydawały nam się nierealne, wręcz bajkowe. Jednak teraz, kiedy jesteśmy już dorośli, możemy sami wziąć los w swoje ręce i spełnić choć część z tych dziecięcych fantazji. No bo w sumie czemu by nie, kiedy w końcu to my decydujemy?

Jednym z takich marzeń, które większość z nas ma w dzieciństwie, jest odwiedzenie krainy św. Mikołaja, za którą uznawana jest Wioska Świętego Mikołaja w Rovaniemi w Finlandii. To odwiedzane przez miliony turystów z całego świata miejsce, które wzbudza uśmiech na twarzach zarówno dzieci, jak i dorosłych, ożywiając ducha świąt Bożego Narodzenia na każdym kroku.

Jak jednak dostać się do Wioski Świętego Mikołaja z Polski? Czy samodzielne zorganizowanie podróży do niej jest skomplikowane?

Okazuje się, że wcale nie tak bardzo, choć są do tego potrzebne zarówno pewne nakłady czasu, jak i pieniędzy.

Jak dostać się do Rovaniemi?

Wioska Świętego Mikołaja znajduje się w Rovaniemi, stolicy Laponii, w samym sercu Finlandii. Istnieje kilka sposobów, aby dotrzeć do tego magicznego miejsca z Polski.

Najbardziej popularnym, najszybszym, ale równocześnie też najdroższym sposobem, jest lot samolotem. Niestety, nie dostaniemy się tam bezpośrednio żadnymi liniami lotniczymi. Jedynie biuro podróży Rainbow oferuje loty czarterowe do Rovaniemi, jednak kosztują one w "sezonie na Mikołaja" około 3000 zł za podróż w dwie strony. Co więcej, za możliwość zwiedzenia wioski z pilotem dopłacimy 275 euro.

Jest to więc dosyć droga opcja, ale jeżeli nie chcemy na miejscu niczym się martwić i nie spędzać długich godzin na dojazd, będzie to najkorzystniejsze rozwiązanie.

Jeśli jednak masz trochę więcej czasu, ale za to mniej pieniędzy na spełnienie swojego marzenia, możesz zdecydować się na alternatywne sposoby dojazdu do Wioski Świętego Mikołaja.

Do Rovaniemi możesz dostać się lotami z przesiadką z różnych miast w Polsce. Ich koszt w dwie strony, z założeniem, że nie przeszkadza nam wylądowanie w innym mieście, niż to, z którego wylecieliśmy, wynosi w grudniu około 500 zł przy pobycie na 2-3 noce.

Musimy jednak liczyć się z przesiadkami, przez które podróż w jedną stronę potrwa nawet i do 14 godzin. Czas przesiadki może być jednak wykorzystany na zwiedzanie miasta, w którym oczekujemy na kolejny lot.

Innym sposobem na dotarcie do Wioski św. Mikołaja jest przylot z Polski do finlandzkiego Turku, a następnie jazda nocnym pociągiem do Rovaniemi. Osobiście uważam, że jest to najlepsza z opcji, dzięki której nie tylko zaoszczędzimy, ale i zobaczymy coś po drodze.

Za loty z Gdańska do Turku w dwie strony zapłacimy 264 zł. Możemy pozwiedzać miasto, a następnie udać się na pociąg. Za sypialniany przedział dla dwóch osób zapłacimy od 120 do 180 euro, w zależności od obłożenia pociągu. W ten sposób za podróż do samego Rovaniemi z Polski możemy zapłacić zaledwie 800 zł.

Od jakiegoś czasu trasę z Polski do Finlandii obsługuje Flixbus. Swoją podróż możemy rozpocząć między innymi w Warszawie, Łomży, czy Suwałkach. Odległość do pokonania jest całkiem spora, dlatego czas przejazdu to nieco ponad 20 godzin. Większość trasy przemierzamy jednak w ciągu dnia, dzięki czemu możemy podziwiać piękne widoki za oknem.

Cena biletu na Flixbusa do Finlandii w jedną stronę to około 300 zł. Najszybszą opcją po dotarciu do Helsinek będzie przesiadka do bezpośredniego samolotu. Wyżej już wymieniony pociąg przejeżdża jednak także i przez Helsinki i możemy też wsiąść do niego. Koszt tej wyprawy to około 1200 zł.

Jak dostać się z Rovaniemi do Wioski Świętego Mikołaja?

Jesteśmy już na miejscu w Rovaniemi i tu pojawia się pytanie - co dalej? Wioska Świętego Mikołaja znajduje się około 8 km od miasta i 2,5 km od lotniska. Nieopodal dworca znajduje się wyraźnie oznaczony przystanek ze znakiem "Santa Claus Village".

Najlepiej jest poczekać tam na autobus miejski linii numer 8. Dzięki temu zapłacimy 2 razy mniej niż u prywatnych przewoźników, czyli 3,30 euro, a za dziecko 1,60 euro. Kupując je przez aplikację Waltti Mobilli, możemy zaoszczędzić kilkanaście centów.

Rozkład autobusów miejskich w Rovaniemi sprawdzisz na stronie www.linkkari.fi

Noclegi w Rovaniemi

Jeśli chodzi o wydatki na nocleg, musimy wziąć pod uwagę przede wszystkim termin naszej wycieczki i odległość od Wioski, czy też samego Rovaniemi.

W grudniu, jeśli nie zarezerwujemy niczego dużo wcześniej, musimy liczyć się z tym, że zapłacimy około 250 zł za noc od osoby. Z kolei, jeśli zdecydujemy się na wyjazd w styczniu, już nieco po szczytowym sezonie, kwota ta wyniesie już około 125 zł od osoby za noc. A i tłumy w wiosce będą nieco mniejsze.

Miasto i jego okolice oferują naprawdę sporo obiektów noclegowych, więc możemy wybierać pomiędzy hotelami, motelami, apartamentami i domami gościnnymi.

Ile kosztuje wstęp do Wioski Świętego Mikołaja?

Tak jak w innych tematycznych parkach rozrywki, w Wiosce Świętego Mikołaja prawie każda atrakcja jest płatna i to całkiem niemało. Zakładając jednak, że jesteśmy tam tylko raz w życiu, możemy sobie chyba pozwolić na małe szaleństwo.

Za samo wejście nie musimy nic płacić, jednak za każdą inną formę rozrywki już tak. Na miejscu można między innymi zrobić sobie zdjęcie z Mikołajem (30-75 euro, zależnie od wybranej opcji), przejechać się saniami ciągniętymi przez renifery lub psy husky (za krótką przejażdżkę zapłacimy 40 euro). Możemy także wysłać pocztówkę z oficjalnego biura pocztowego Świętego Mikołaja.

Na miejscu jest także ogromny kompleks Snowman World, w którym jest na przykład lodowisko, lodowy bar, czy też możliwość zjazdu na oponie. Za wstęp zapłacimy 28 euro od osoby.

