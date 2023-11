5 gadżetów erotycznych, które naprawdę warto kupić w Black Friday. Dobre nawet dla początkujących

Jeśli wydaje ci się, że gadżety erotyczne nie są dla ciebie, a w tekst kliknąłeś/łaś "tylko z ciekawości" to jest ten moment, w którym warto się przełamać i przekonać, że zabawki dla dorosłych są dziś na zupełnie innym poziomie. Luksusowy design, wymyślne funkcje i ceny, które właśnie spadły na Black Friday powinny was przekonać. Wybraliśmy dla was 5 seksualnych zabawek, które zainteresują nawet kogoś zielonego w temacie eksperymentów łóżkowych. Ciekawi?

Zabawki erotyczne – dlaczego nie?

Jak pisaliśmy już w naTemat, zabawki erotyczne znalazły się na liście rzeczy, których wielu osób w łóżku spróbować sobie nie wyobraża. Dlaczego? Niektórzy nie chcą wychodzić ze swojej strefy komfortu i mają do tego prawo.

Inni mają jednak mylne wyobrażenie o erotycznych gadżetach – jak o prostych i wulgarnych zabawkach, które muszą zamienić seks w sceny niczym z taniego filmu porno.

Nie musi tak być – jest wiele typów zabawek erotycznych, a te, które wybraliśmy, sprawdzą się także dla osób początkujących w łóżkowych eksperymentach. Sprawią przyjemność kobiecie, mężczyźnie, parze.

1. Wibrator Pingwinek

(Satisfyer Pro Penguin Next Generation)

O wibratorze Pingwinku mogliście słyszeć, nawet jeśli nigdy nie przekroczyliście progu sklepu z gadżetami erotycznymi. Gdy pojawił się na rynku parę lat temu, stał się hitem, a jego zabawny wygląd sprawił, że został nawet bohaterem memów.

Czym Pingwinek zasłynął? Był jednym z pierwszych szeroko dostępnych wibratorów łechtaczki, które działają wyłącznie powietrzem pod ciśnieniem i wibracjami. Kobiety, które go testowały, twierdzą, że stymulacja Pingwinkiem daje im gwarancję orgazmu.

Zabawka jest wykonana z przyjemnego w dotyku materiału, ma 11 trybów stymulacji, jest wodoodporna i wygląda naprawdę uroczo. Pingwinek to więc pierwsza zabawka erotyczna, którą warto wrzucić do szuflady w sypialni. A najpierw do koszyka zakupowego online – na Black Friday wibrator jest tańczy o 43 proc.

2. Wibrująca kulka na pilota

Zostajemy przy wibratorach, ale innego typu. Svakom Elva to elegancka wibrująca kulka, którą można sterować manualnie lub zdalnie za pomocą niewielkiego pilota. Może być świetną zabawką samodzielną lub pilot możesz przekazać swojemu partnerowi.

Użycie jest banalnie proste. Kulkę wprowadza się do pochwy, w każdej chwili można ją bezpiecznie wyciągnąć dzięki sznureczkowi (tak jak w przypadku tampona). Możliwa jest także zabawa na zewnątrz skupiona na wibracyjnej stymulacji łechtaczki zabawką.

Kulkę wyposażono w 5 trybów wibracji, każdy z 5 trybami intensywności. Dodatkowo posiada również tryb Svakom Intelligent Mode, który sam stopniowo zwiększa moc wibracji. Daje to aż 26 różnych kombinacji. Niektóre pary przyznają, że używają zabawki przy wyjściu na randkę – kobieta aplikuje jajeczko, mężczyzna bawi się pilotem. Gra wstępna kończy się seksem dopiero po powrocie do domu. Fajnie?

3. Gra erotyczna "Rozkosz"

Wiecie, że to najsłynniejsza gra erotyczna, o której pisał nawet "Playboy"? “W grze Rozkosz partnerzy sami zapisują na kartkach swoje erotyczne fantazje i życzenia. Następnie, poruszają się wzdłuż planszy, a kiedy trafią na odpowiednie pole, muszą wylosować kartkę i spełnić życzenie partnera.

Takie gry mają dość proste reguły, pozwalają pozbyć się zahamowań, czerpać większą przyjemność z seksu, poznawać pragnienia partnera, wreszcie sprawdzić, na co samemu ma się ochotę…” Artykuł „W co się bawić” – Miesięcznik „Playboy” nr 10 (154), str. 62.

Chyba nie potrzeba lepszej recenzji. W skrócie "Rozkosz" to karciana gra towarzyska, która polega na wykonywaniu zadań czy wyzwań o charakterze erotycznym. Podkręca atmosferę w sypialni, ale także bliskość między partnerami. W zestawie na stronie SexApteka kupicie ją od razu ze świecami i kajdankami. Wiecie chyba, jak to połączyć.

4. Dyskretny mini-masażer

5. Zestaw Teazers – Dla mnie, dla Ciebie, dla nas

wibrator typu Rabbit – przeznaczony dla kobiety,

masturbator Teazers – dla samozadowolenia mężczyzny,

wibrator dla par – do jednoczesnej przyjemności,

lubrykant.

Trzeba przyznać, że w zestawie przygotowanym dla par przez EasyToys jest dosłownie wszystko, czego możecie w łóżku potrzebować. Wibrator typu Rabbit nadaje się na pierwszy wibrator, ma 10 ustawień wibracyjnych, można nim stymulować łechtaczkę, ale też wprowadzić do pochwy.

Męski masturbator jest wyposażony w 9 ustawień wibracji: 6 wzorów i 3 prędkości. Tego dla par można użyć poprzez aplikację do pochwy i jednoczesną stymulację wibracyjną penisa. Cena za tak bogaty zestaw z okazji Black Friday spadła aż o 40 proc. Trzeba coś jeszcze dodawać?

