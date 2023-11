Laura Breszka wystąpiła ostatnio w produkcji "Cały ten seks". Przy okazji promocji komedii udzieliła wywiadu, w którym bez skrępowania zdradziła swoje fantazje seksualne. – Miewam pomysły na lepszy stosunek – przyznała.

Laura Breszka o swoich fantazjach seksualnych. Fot. You Tube / Prime Video

Nowa produkcja Prime Video "Cały ten seks" przedstawia historie sześciu par zmagających się z szeregiem wyzwań na różnych etapach ich związku wynikających z braku komunikacji i zrozumienia swoich potrzeb.

Odpowiada za nią reżyser Tomasz Mandesa, który ma na swoim koncie też "365 dni", "365 dni. Ten dzień", "Kolejne 365 dni" i "Heaven in Hell".

Breszka o fantazjach seksualnych

Wśród członków obsady znalazła się też Laura Breszka. Podczas premiery filmu aktorka udzieliła wywiadu Kozaczkowi, w którym ujawniła, jakie ma fantazje seksualne.

– Ja lubię odgrywać scenki, ale nie takie, że: "o panie doktorze", ale bardziej takie, że się nie znamy. (…) Miewam jakieś pomysły na lepszy stosunek seksualny – wyznała.

Gwiazda została też zapytana, czy "ciężko było pracować jej na planie filmu o tematyce seksualnej". W odpowiedzi przyznała, że choć nie brała udziału w scenach erotycznych, to jednak napotkała pewną trudność.

– Ciężko mi było grać kogoś, kto nie umie grać. To był ciekawy myczek, z którym ja się zmierzyłam akurat. Gram kobietę, jakąś zwykłą businesswoman, która dla fantazji swojego męża próbuje się wcielić w rolę i nie dość, że ta rola jej nie leży to ona sama nie ma zdolności (…) To było dla mnie wyzwanie – powiedziała.

Przypomnijmy: Laura Breszka urodziła się we Wrocławiu. Jest polską aktorką telewizyjną, teatralną i dubbingową, absolwentką Wydziału Aktorskiego Państwowej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi, którą ukończyła w 2010 roku. Już na studiach pojawiała się na dużym ekranie. W 2010 roku zagrała w filmie "Nie ten człowiek". Dużo grała w serialach. Wcieliła się w rolę Agnieszki w serialu "Julia" emitowanym od 2010 do 2011 roku oraz w rolę Magdy w "Ciszy nad rozlewiskiem" z 2013 roku. Ale największą sławę i rozpoznawalność przyniosły jej występy w trzech produkcjach: w "Singielce" (2015–2016) oraz "Zakochani po uszy" (2019-2020) i "Na Wspólnej" (2017-2019).

Przed laty głośno było jej związku z Antkiem Królikowskim. Z gwiazdorem związała się w 2012 roku. Niedługo później para zamieszkała razem z córką Breszki. Niestety imprezowa natura aktora dała o sobie znać, chociaż początkowo wydawało się, że Królikowski uspokoił się u boku Breszki. Aktorka musiała więc zakończyć związek i wyprowadziła się od niego. Nie pomógł fakt, że z Królikowskim byli narzeczeństwem.