Budzisz się i nie pamiętasz, co się działo, a przecież nie pijesz, nie zażywasz żadnych środków odurzających. O tym, że w nocy byłaś lub byłeś aktywny seksualnie, mówi ci partner/partnerka. Takie zaburzenie to seksomnia. W Polsce określana także jako – taką nazwę nadał temu zaburzeniu seksuolog Zbigniew Lew-Starowicz – zespół Morfeusza.

Seksomnia to zaburzenie senne, które może być groźne. Fot. cottonbro / pexels

Senne życie erotyczne

Są erotyczne sny, jest orgazm podczas snu. W przypadku jednego i drugiego po przebudzeniu albo jesteśmy zawstydzeni, albo uśmiechamy się z rozkoszą, wspominając nocne uniesienia.

Joanna Stawczyk, naTemat: "Senne wizje są pozbawione reguł. Nie ma tam ani hamulców, ani cenzury. Możesz kochać się, z kim chcesz, a mimo to, nie spotkają Cię konsekwencje. Podczas snu odreagowujemy sygnały, które bodźcują nas w ciągu dnia: spotkani ludzie, przeprowadzone rozmowy czy obejrzane obrazy".

Ani orgazm przez sen, ani erotyczne sny, jak wyjaśniała seksuolożka Katarzyna Kuceiwcz, nie są powodem do niepokoju. Pojawiają się w sposób mimowolny i są zupełnie naturalnym zjawiskiem.

– Organizm radzi sobie w ten sposób z nagromadzonym napięciem seksualnym. Są osoby, którym takie orgazmy przytrafiają się często, są też takie, które doświadczają tego sporadycznie. Oba warianty są zupełnie normalne – podkreślała ekspertka.

Zupełnie inaczej jest w przypadku seksomnii, bo tu niewiele możemy wspominać, bo też niewiele pamiętamy z tego nocnego, sennego doświadczenia.

Czym jest seksomnia?

Seksomnia to parasomnia – grupa zaburzeń snu, które oznaczają niepożądane zachowania w jego trakcie, np. lunatykowanie, nocne lęki, bruksizm.

Jest o tyle szczególna, że oznacza aktywność seksualną podczas snu – może to być zarówno masturbacja, jak również i seks oralny, penetracyjny, analny – gdy aktywna osoba... nie jest przytomna. Śpi, a mówiąc dokładniej – jest w fazie snu NREM (faza bez szybkich ruchów gałek ocznych). Ponadto po przebudzeniu nie ma pojęcia o swojej aktywności, bo zwyczajnie tego nie pamięta, co działo się w nocy.

Pierwszy opisany przypadek seksomnii zdarzył się 37 lat temu w Signapurze i dotyczył mężczyzny, który masturbował się przy swojej żonie. Sytuacja była dla niej tym bardziej niezrozumiała, że uprawiali oni seks przed zaśnięciem.

Są eksperci, którzy twierdzą, że nie można powiedzieć, iż jest to zaburzenie, choć tak wynika z definicji, ponieważ jeśli osoba doświadczająca seksomnii nie ponosi w związku z tym żadnych konsekwencji, również emocjonalnych, nie dzieje się nic złego.

Czy można jednak pozostać niewzruszonym na takie własne zachowania i reakcje? Wydaje się, że i dla osoby dotkniętej seksomnią i jej partnera lub partnerki, konsekwencje psychospołeczne mogą być uciążliwe – poczucie wstydu, winy, depresja.

Seksomnia, charakteryzująca się zachowaniami seksualnymi podczas snu, mieści się w spektrum parasomnii występujących głównie we śnie NREM, jako odmiana splątanych pobudzeń i lunatykowania, z towarzyszącym obturacyjnym bezdechem sennym lub bez niego. Może to obejmować masturbację podczas snu, jęki i wokalizacje seksualne, pieszczoty i pełny stosunek seksualny z partnerem w łóżku. We wszystkich zgłoszonych przypadkach pamięć o wydarzeniu seksualnym jest całkowicie lub prawie całkowicie upośledzona. Czytaj więcej kwartalnik Sleep Sci. fragment artykułu opublikowanego w numerze z kwietni 2021 r.

Przyczyny seksomnii

Co powoduje seksomnię? Dokładne przyczyny nie są znane. Można jednak wyodrębnić czynniki ryzyka, które związane są ze stylem życia. Poza podłożem genetycznym, będą to: alkohol, narkotyki, skrajne zmęczenie, niepokój, zła higiena snu, deprywacja snu (także związana z pracą zmianową), stres. Seksomnia może być też związana z innymi zaburzeniami i schorzeniami:

Bezdech senny

Lunatykowanie (inne parasomnie)

Zespół Kleinego-Levina

Przewlekła bezsenność

Syndrom niespokojnych nóg

Narkolepsja

Zespół trwałego podniecenia seksualnego

Stany lękowe

Depresja

Problemy w relacjach

W archiwum amerykańskiego Narodowego Centrum Informacji Biotechnologicznej znaleźć można opis przypadku, którym zajmowała się zespół lekarzy pod nadzorem dr Andrei Cecili Toscanini specjalizującej się w medycynie snu.

Epizody seksomnii, których doświadczała 42-letnia pacjentka dr Toscanini, znacząco wpłynęły na relacje kobiety z jej mężem – spadło jego poczucie wartości. Pojawiły się także inne problemy, bo świadkiem nocnych zdarzeń był synek pary.

Dziecko widziało, jak kobieta się masturbuje, słyszało jej seksualne jęki, sprośne teksty, czego nigdy nie robiła na jawie. Mąż pacjentki mówił, że w trakcie snu jego żona w sposób seksualny wypowiadała także imiona innych mężczyzn i zwykłych przedmiotów.

"Zdarzały się epizody, w których pieściła męża, który następnie uprawiał z nią stosunki seksualne. W połowie budziła się, czując się nieco wykorzystana, ponieważ z jej punktu widzenia zmuszał ją do stosunku płciowego podczas snu bez jej zgody. Było to dla niej bardzo nieprzyjemne i doprowadziło do wielu kłótni, braku zaufania i dystansu między parą. Mąż czuł się niepewnie, uważając, że nie zaspokoi jej seksualnie i czasami myślał, że może ona go zdradzać z innymi mężczyznami" – czytamy w artykule naukowym.

Seksomnia to nie pragnienia

Zaburzenia seksomnii nie da się oddzielić od emocji – także lęków drugiej osoby. Aby uniknąć oskarżeń, cierpienia i niepewności, trzeba zrozumieć, że seksomnia nie pojawia się świadomie i nie ma nic wspólnego z pragnieniami. Nie można jej łączyć z niezadowoleniem seksualnym, niewiernością.

Jednak takie nieświadome zachowania seksualne mogą prowadzić do obrażeń fizycznych i napaści na tle seksualnym. Nie można też zapominać, że w przypadku kobiet, które w trakcie takiego epizodu uprawiają seks z partnerem, seksomnia może skończyć się niechcianą ciążą. Dlatego najlepiej znaleźć odpowiednią metodę antykoncepcyjną.

Australijska prasa opisywała przypadek kobiety, która nocami wychodziła z domu, by lunatykując odbywać stosunki seksualne z nieznanymi mężczyznami.

(...) Większość osób nie zdaje sobie sprawy, że seksomnia jest problemem medycznym i szuka pomocy medycznej jedynie w obliczu negatywnych konsekwencji. Ponadto zawstydzenie może powstrzymywać wiele osób od szukania pomocy. Czytaj więcej kwartalnik Sleep Sci. fragment artykułu opublikowanego w numerze z kwietni 2021 r.

Jak radzić sobie z seksomnią?

Nie ma jednej skutecznej ścieżki leczenia, która pozwoliłaby wyeliminować to zaburzenie. Każdy przypadek rozpatrywany jest indywidualnie. Koniecznie jest oczywiście przeprowadzenie badań snu, dzięki którym można monitorować m.in. aktywność fal mózgowych, ruchy nóg i oczu oraz tętno i częstość oddechów. Pomocne będą także relacje partnera.

W przypadku 42-latki zastosowano farmakologię, z której po niedługim czasie pacjentka zrezygnowała. Nie obyło się też bez psychoterapii, głównie ze względu na narastające napięcie w rodzinie.

Pacjentka w dzieciństwie mówiła przez sen, ale tego również nie pamiętała. Kiedy była mężatką i gdy pojawiały się epizody seksomnii, nie przyjmowała żadnych leków, ani nie nadużywała alkoholu. Odczuwała jednak ogromny stres związany z pracą, presją szefa i dotrzymywaniem terminów zleceń. Mimo co najmniej 8 godzin snu w nocy, w ciągu dnia czuła się zmęczona.

Gdy zmieniła zajęcie na mniej stresujące, senność i seksomnia ustąpiły. To pozwoliło małżeństwu odbudować dawną intymność.

