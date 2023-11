Jest pora dnia, w której seks smakuje najlepiej. 7 powodów, by zacząć go uprawiać właśnie wtedy

Wydaje ci się, że najlepszym momentem na seks jest wieczór, gdy można zapalić świecie w sypialni i zacząć łóżkową randkę od kieliszka wina? Może dla naszej głowy tak, ale ciało byłoby wdzięczne za obudzenie go seksem. Zgodnie z badaniami poziom kluczowych w trakcie seksu hormonów i u kobiet, i u mężczyzn jest wysoki rano. Poza tym poranny seks może nawet podnieść naszą odporność. Oto 7 powodów, by rozpocząć dzień od igraszek.

Seks – kiedy najlepiej uprawiać? Pora dnia na orgazm Fot. Pexels

Seks rano? 7 razy tak

Powiedzmy to szczerze – badań i ankiet na temat tego, w jakich godzinach warto uprawiać seks i jak znaleźć "godzinę orgazmu" jest wiele. Jedna z teorii mówi nawet, że godzina, w której uda nam się odbyć najbardziej satysfakcjonujący stosunek seksualny powinna być dobrana do wieku. I tak 20-latkowie powinni oddać się igraszkom koło godziny 15:00, 30-latkowie o 8:00, a 60-latkowie po 20:00.

Faktem jednak jest, że jeśli spojrzymy na poziom hormonów to u mężczyzn rano poziom testosteronu i siły erekcji jest najwyższy, u kobiet poziom estrogenów jest wysoki, jednak nie najwyższy w ciągu dnia, ale wysoka jest również ułatwiająca orgazm wrażliwość genitalna. I tak jak mężczyznom zdarza się poranna erekcja, tak zdarza się, że kobiety budzą się już seksualnie pobudzone. To jakie zalety ma poranny seks?

Pobudza organizm

Nawet jeśli rano trudno ci się obudzić, seks może być świetnym sposobem, żeby zdobyć energię na resztę dnia. Jak to możliwe? Pobudzamy przepływ krwi, robimy już poranny trening, poza tym w czasie orgazmu wydziela się oksytocyna, która ma wielki wpływ na nasz organizm, po czasie także czujemy zastrzyk energii.

Wzmacnia odporność

To wiadomość szczególnie ważna przy jesiennej i zimowej aurze. Seks naprawdę jest miodem dla naszego zdrowia – naukowcy odkryli, że przeciwciała wyprodukowane podczas porannego seksu potrafią zapewnić nam lepszą ochronę w ciągu dnia, niż te wyprodukowane w nocy.

Seks (ale także przytulanie i pocałunki) zmniejszają ciśnienie krwi. U mężczyzn, którzy współżyją dwa razy w tygodniu lub częściej, o połowę zmniejsza się ryzyko śmiertelnego zawału mięśnia sercowego. Poza tym seks łączy się z obniżeniem stresu, co ma niebagatelny wpływ na nasze zdrowie.

Obniża stres

Oksytocyna działa cuda. Badania przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych, dowodzą, że seks niweluje stres, obniża poziom kortyzolu, podnosząc pozytywny nastrój i przeciwdziałając reakcjom lękowym. Dla wielu z nas seks to jedyny moment, w którym jesteśmy w stanie "wyłączyć myślenie" i skupić się wyłącznie na przyjemności swojej czy partnera. Stan po orgazmie jest za to stanem relaksacji, który wiele osób porównuje do tego po głębokiej medytacji. Jest coś lepszego na początek pełnego wyzwań dnia?

Piękniejesz

Brzmi naciąganie? Nic bardziej mylnego. Nie bez powodu to kobiety w ciąży mogą pochwalić się (przynajmniej przez moment tego okresu) gęstymi włosami i promienną cerą. Za to ponownie odpowiedzialny jest hormon o nazwie oksytocyna, wydzielany podczas seksu, a szczególnie orgazmu. Erotyczne zabawy sprzyjają również produkcji estrogenu, który wpływa na jędrność i elastyczność skóry. W końcu seks nazywany jest eliksirem długowieczności.

Wzmacnia zażyłość w związku

W portalu Women’s Health pojawił się artykuł o pewnej kobiecie o imieniu Molly, która, chociaż jest raczej nocną sową, postanowiła w ramach swego rodzaju eksperymentu uprawiać seks ze swoim mężem codziennie rano przez tydzień. Kobieta po takim czasie zauważyła dwie istotne zmiany. Była mniej zestresowana w pracy – seks zmniejszył poziom kortyzolu.

Poza tym ranek był jednym momentem, w którym naprawdę miała czas na intymność ze swoim mężem. Podkreśliła, że przy pracy i wychowaniu trójki dzieci, to było ich "okienko" na miłość. Często naszym błędem w seksie jest czekanie z nim do wieczora, gdy po ciężkim dniu okazuje się, że wtedy nie mamy już na niego siły i rezygnujemy ze stosunku na rzecz snu. To kolejny argument, żeby spróbować go rano.

Wzmacnia pracę mózgu

Seks jest momentem i dla naszego ciała, i dla naszego mózgu. W trakcie stosunku dotleniamy krew, co wpływa korzystnie na funkcjonowanie mózgu. Dzięki regularnym stosunkom poprawia się nasza pamięć i koncentracja. Poza tym spełnienie w łóżku ma też wpływ...

Zwiększa samoocenę

...na naszą wyższą samoocenę. Seks powoduje, że dobrze czujesz się we własnym ciele. Działa to też w drugą stronę: im większa samoocena, tym lepszy seks. Poza tym seks, tak jak każda inna aktywność, wiążąca się z bliskością i uczuciem, jak całowanie i przytulanie, nie tylko podnosi twoją samoocenę, lecz także wzmacnia ogólne poczucie radości i szczęścia.