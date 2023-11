15 miniaturowych ras psów. Niektóre są mniejsze od kota!

Mogą latać w kabinie samolotu, ich legowisko nie zajmuje dużo miejsca, łatwo utrzymać je na smyczy – to tylko niektóre z powodów, by kupić lub adoptować psa miniaturkę. Tylko jakiego? Oto 15 najpopularniejszych miniaturowych ras psów. Niektóre są mniejsze od kota!

Pudel Toy – jedna z miniaturowych ras psów fot. 123rf.com

1. Pudel Toy

Waga: 3 – 4 kg

Wysokość w kłębie: 24 – 28 cm

Pudel Toy to jedna z najmądrzejszych miniaturowych ras psów. Łatwo rozpoznać go po charakterystycznej kręconej sierści i "uśmiechniętym" pyszczku. Z usposobienia jest łagodny, pogodny i szybko się uczy. To pies idealny zarówno dla rodzin z dziećmi, jak i osób samotnych. Wymaga sporo uwagi.

2. Toy Fox Terrier

Waga: 1,8 – 4 kg

Wysokość w kłębie: 22 – 29 cm

Toy Fox Terrier to bardzo energiczny pies, który nie lubi się nie nudzić. Chętnie węszy, aportuje, chodzi na długie spacery. Dawniej wykorzystywano go do tępienia szczurów, co wskazuje na jego zadziorny charakter. Jego znakiem rozpoznawczym są szpiczaste uszy i łaciata sierść.

3. Charcik włoski

Waga: 3,6 – 5 kg

Wysokość w kłębie: 32 – 38 cm

Charcik włoski jest najmniejszym z chartów. Dawniej wykorzystywano go jako psa myśliwskiego. Obecnie to popularny pies do towarzystwa. Wobec domowników jest czuły i łagodny. W stosunku do obcych jest uprzejmy, ale zachowuje dystans. Nadaje się do hodowania w stadzie. To pies bardzo aktywny.

4. Chin japoński

Waga: 1,4 – 6,8 kg Wysokość w kłębie: 20 – 27 cm

W XIX wieku chin japoński był psem uwielbianym przez damy z wyższych sfer. Obecnie to popularny pies do towarzystwa, który do końca życia zachowuje urok szczeniaka. Zazwyczaj jest to "pies jednego pana", dzięki czemu doskonale odnajduje się w domu seniorów – uwielbia być w centrum zainteresowania i jest oddany.

5. Bichon Frise

Waga: 5,4 – 8,2 kg Wysokość w kłębie: 23 – 30 cm

Bichon Frise to jedna z najpopularniejszych miniaturowych ras psów na świecie. Słyną z puszystej białej sierści, którą trzeba regularnie przecinać. Należą do ras psów, które nie linieją (nie gubią sierści), co jest ich ogromną zaletą. Z usposobienia są radosne i chętnie się bawią.

6. Jamnik króliczy

Waga: 2,5 – 3,5 kg

Wysokość w kłębie: 25 – 30 cm

Jamniki dzielą się na kilka odmian ze względu na wielkość i obwód klatki piersiowej. Najmniejszą z nich jest jamnik króliczy, u którego obwód klatki w wieku 15 miesięcy nie przekracza 30 cm. Z charakteru jest to typowy jamnik: bystry, aktywny, nieustępliwy. Nie nadaje się dla osób, które nie są w stanie poświęcić mu wiele czasu.

7. Chihuahua

Waga: 1,5 – 3 kg Wysokość w kłębie: 20 – 25 cm

Chihuahua są nie tylko najmniejszą rasą psów na świecie, ale również jedną z najpopularniejszych i najdłużej żyjących. Swojemu opiekunowi są niezwykle oddane. Z tolerancją obcych i innych psów mogą mieć problem. Występują w odmianie krótkowłosej i długowłosej. Zimą wymagają ubierania.

8. Yorkshire Terrier

Waga: 2 – 3,5 kg

Wysokość w kłębie: 15 – 18 cm

Yorkshire Terrier to jedna z najpopularniejszych miniaturowych ras psów w Polsce. To pies, który uwielbia zabawę, czułość i długie spacery. Z charakteru jest żywiołowy i pogodny. Odnajdzie się zarówno w domu, w którym mieszka rodzina z dziećmi, jak i w domu seniora. Swoich opiekunów nie opuszcza choćby na krok.

9. Gryfonik brukselski

Waga: 3 – 5 kg

Wysokość w kłębie: 28 – 35 cm

Gryfonik belgijski to pies wesoły i chętny do zabaw. Jego przodkowie mieszkali w stajniach, gdzie tępili myszy i szczury. Obecnie to popularne psy do towarzystwa. Występują w kilku umaszczeniach, z których największą popularnością cieszy się rude. Mogą mieszkać w bloku.

10. Pinczer miniaturowy

Waga: 3,5 – 5 kg

Wysokość w kłębie:

Pinczer miniaturowy to rasa popularna w Polsce i na świecie. Dawniej wykorzystywano go do łapania szczurów. Zwierzak mieszkał także na dworach, gdzie zabawiał księżniczki. Rasa ta słynie z mnóstwa energii, odwagi i inteligencji. Zazwyczaj najmocniej przywiązuje się do jednego z domowników.

11. Szpic miniaturowy (Pomeranian)

Waga: 1,4 – 3,2 kg

Wysokość w kłębie: 20 cm

Pomeranian to miniaturowa rasa psów pochodząca z Pomorza. Obecnie są jedną z najdroższych ras psów na świecie. Za szczeniaka tej rasy trzeba zapłacić nawet 10 tys. złotych. Słyną z pogodnych charakterów, bujnej sierści i "uśmiechniętych mordek". Są dość aktywne.

12. Ratler praski

Waga: 2,6 kg

Wysokość w kłębie: 20 – 23 cm

Ratler praski to rasa wyhodowana w Czechach. Dawniej wykorzystywano ją do łapania gryzoni. Niektóre osobniki mieszkały jednak na królewskich dworach, gdzie zabawiały księżniczki. Z usposobienia praskie ratlery są bardzo aktywne i bystre. Uwielbiają skupiać się na wyznaczonym zadaniu.

13. Rosyjski Toy

Waga: 2,3 kg

Wysokość w kłębie: 20 – 28 cm

Rosyjski Toy występuje w dwóch odmianach – długowłosej i krótkowłosowej. To temperamenty psiak o żywiołowym usposobieniu, podobnym do chihuahua. Ich sierść jest pozbawiona podszerstka, przez co są rasą psów, którą trzeba ubierać zimą. Latem trzeba uważać, żeby się nie przegrzały.

14. Maltańczyk

Waga: 3 – 4 kg

Wysokość w kłębie: 21–25 cm

Maltańczyk to wesoły i towarzyski pies, który uwielbia się bawić. Jest wspaniałym towarzyszem dla dorosłych i dzieci. Jest pojętny i szybko się uczy. Można trenować go w kierunku psich sportów, np. agility. Jego sierść wymaga częstego czesania i strzyżenia. To dobre psy dla alergików.

15. Shih Tzu

Waga: 4 – 7,2 kg

Wysokość w kłębie: poniżej 27 cm

Shih Tzu to bardzo ekspresyjna i przyjacielska rasa. Chętnie się bawi i ma czuły temperament. Uwielbia towarzystwo człowieka i zdecydowanie nie nadaje się dla osób, których często nie ma w domu. Kupując takiego psa, trzeba nastawić się na częste wizyty u psiego fryzjera – sierść Shih Tzu wymaga strzyżenia.

