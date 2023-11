N ie masz czasem wrażenia, że wszyscy znamy okołoseksualne rady, które mają zadowolić mężczyznę lub sprawić, by kobieta wyglądała w łóżku, jak bogini, ale niewiele znamy tipów na zdrowie i komfort w seksie? Np. na to jak nie dostać infekcji, regularnie współżyjąc? Zamiast czytać super porady na koronkową bieliznę i nową wymyślną pozycję, poczytaj, czemu po orgazmie powinnaś biec do toalety.





Sikanie po seksie nie brzmi sexy. Ale każda z nas powinna znać ten trik

Agnieszka Miastowska

Nie masz czasem wrażenia, że wszyscy znamy okołoseksualne rady, które mają zadowolić mężczyznę lub sprawić, by kobieta wyglądała w łóżku, jak bogini, ale niewiele znamy tipów na zdrowie i komfort w seksie? Np. na to jak nie dostać infekcji, regularnie współżyjąc? Zamiast czytać super porady na koronkową bieliznę i nową wymyślną pozycję, poczytaj, czemu po orgazmie powinnaś biec do toalety.