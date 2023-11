Włodarczyk i Karaś wzięli cichy ślub. Pokazali romantyczne zdjęcia z Dubaju

Agnieszka Włodarczyk i Robert Karaś sformalizowali swój związek 29 listopada, wybierając na miejsce uroczystości plener w słonecznym Dubaju. Aktorka i triathlonista pochwalili się zdjęciami z sesji ślubnej. W komentarzach w mediach społecznościowych posypały się gratulacje i pochlebne słowa od internautów.

Agnieszka Włodarczyk i Robert Karaś wzięli ślub. Pokazali urocze zdjęcia Fot. Instagram.com / @agnieszkawlodarczykofficial

Agnieszka Włodarczyk i Robert Karaś wzięli ślub. Pokazali urocze zdjęcia

W 2020 roku Agnieszka Włodarczyk związała się z Robertem Karasiem, znanym triathlonistą. Rok później para powitała na świecie swojego syna Milana, co spowodowało, że aktorka postanowiła skoncentrować się wyłącznie na rodzinie, rezygnując tymczasowo z kariery aktorskiej. 29 listopada Włodarczyk i Karaś niespodziewanie ogłosili, że wzięli ślub. Para wybrała intymną i bardzo romantyczną ceremonię, a pierwsze zdjęcia z tego wydarzenia opublikowali na swoich profilach na Instagramie. "29.11.23 #justmarried #love #forever (red. nowożeńscy, miłość, na zawsze)" – podpisali urocze kadry.

To szczególny moment dla Agnieszki Włodarczyk i Roberta Karasia, którzy po trzech latach związku zdecydowali się oficjalnie powiedzieć sobie "tak".

Ślub odbył się w Dubaju, klimacie rodem z Dzikiego Zachodu, a tradycyjny welon zastąpił kowbojski kapelusz na głowie aktorki.

Aktorka założyła koronkową, długą suknię ślubną w stylu boho, natomiast Robert Karaś wybrał białe spodnie i koszulkę w tym samym kolorze. Wśród komentarzy w mediach społecznościowych pojawiły się liczne gratulacje dla nowożeńców.

"Gratulacje kochani" – napisała Małgorzata Rozenek-Majdan. "Szczęścia! Miłości!" – życzyła Anna Mucha. "Fantastycznie. Szczęścia" – podkreśliła Monika Olejnik. "Gratulacje! Bądźcie szczęśliwi" – dodała Marzena Rogalska. "Ale super wiadomość. Gratulacje dla Was" – napisała Paulina Krupińska.

Gratulacje przekazała też Karolina Korwin-Piotrowska, Joanna Koroniewska, Joanna Jędrzejczyk czy Jakub Rzeźniczak.

Agnieszka i Robert doskonale odnajdują się w roli rodziców. Triathlonista stara się dopasowywać swoje sportowe przedsięwzięcia tak, aby mieć też sporo czasu dla Milana.

"Chcę, żeby każdy dzień spędzał ze mną. Chcę, żeby ze mną na zawody jeździł. Chcę, żeby każdego dnia czuł mnie, żebym był blisko. Nie pozwolę sobie, żeby zrobić coś na granicy prawa, pójść do więzienia czy mieć jakieś problemy" – mówił jakiś czas temu w wywiadzie z Żurnalistą.

W Dzień Ojca aktorka zamieściła zaś poruszający wpis, w którym przyznała, że Robert jest świetnym tatą.

"Cieszę się, że nie marginalizuje się już roli ojca. Odnoszę wrażenie, że mężczyźni coraz chętniej zajmują się dziećmi. To piękne, że uczestniczą w wychowaniu dzieci w takim samym stopniu jak mamy. A przynajmniej tak jest u nas. Kocham patrzeć na nich każdego dnia, jak śpią, jak się bawią, jak się komunikują i przytulają. Rozpływam się… To niewątpliwie najpiękniejszy czas w moim życiu" – podkreśliła, załączając do wpisu wspólne zdjęcie ukochanego z synkiem.

Przypomnijmy, że pod koniec lipca wyszło na jaw, że podczas badań pod kątem dopingu, w organizmie sportowca wykryto niedozwolone substancje. Partner Agnieszki Włodarczyk opublikował oświadczenie na Instagramie, w którym przyznał, że to, co się teraz dzieje w związku z aferą dopingową, jest jego osobistą "małą tragedią". W tym trudnym czasie aktorka okazała niezwykłe wsparcie ukochanemu.