D o Polski docierają arktyczne mrozy. My schronimy się w naszych domach, ale co ze zwierzętami? Czy można je trzymać na dworze? Oto co na temat sądzi polska policja i prawo. Lepiej nie zaniedbywać zwierząt!





Czy pies może mieszkać w budzie zimą? Policjanci ostrzegają przed więzieniem

Daria Siemion

Do Polski docierają arktyczne mrozy. My schronimy się w naszych domach, ale co ze zwierzętami? Czy można je trzymać na dworze? Oto co na temat sądzi polska policja i prawo. Lepiej nie zaniedbywać zwierząt!