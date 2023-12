"Barbie" nareszcie w streamingu! Wiadomo, kiedy kinowy przebój trafi na HBO Max

"Barbie" była jednym z najbardziej wyczekiwanych filmów tego roku. Sukces produkcji sprawił, że bardzo długo grano ją w kinach, a następnie trafiła na platformy VOD do wypożyczenia. Już niebawem komedia muzyczna Grety Gerwig z Margot Robbie i Ryanem Goslingiem będzie dostępna dla subskrybentów HBO Max.

Wiemy, kiedy "Barbie" trafi na HBO Max. Fot. kadr z filmu "Barbie"

Kiedy "Barbie" trafi na HBO Max?

"Barbie" razem z "Oppenheimerem" (tzw. Barbenheimer) były najbardziej wyczekiwanymi filmami tego lata, które trafiły do kin tego samego dnia (w Polsce był to 21 lipca).

Film Grety Gerwig ("Lady Bird", "Małe kobietki") od jakiegoś czasu jest już dostępny do wypożyczenia na platformach VOD, jednak dopiero cztery miesiące po kinowej premierze ma trafić do serwisu streamingowego.

Jako że "Barbie" jest filmem wytwórni Warner Bros., trafi na HBO Max, którego właścicielem jest rzeczony koncern medialny. Produkcja będzie dostępna dla subskrybentów już od 15 grudnia.

Szał na film Grety Gerwig

"Barbie" to na chwilę obecną najbardziej kasowy film tego roku, który zarobił niemal 1,5 mld dolarów. Co ciekawe, odtwórczyni głównej roli Margot Robbie powiedziała w jednym z wywiadów, że pomimo sukcesu produkcji, na chwilę obecną nie ma planów nakręcenia kontynuacji.

"Myślę, że włożyliśmy wszystko w ten jeden film. Nie pracowaliśmy nad nim z myślą o stworzeniu trylogii albo czegoś w tym stylu. Greta włożyła wszystko w ten film, więc nie potrafię sobie wyobrazić, co będzie dalej" – powiedziała w rozmowie z Associated Press.

Aktorka przyznała, że cieszy ją, iż "Barbie" pokazała, iż "oryginalne filmy wciąż mogą być olbrzymimi hitami".

"Nie musi to być kontynuacja, prequel albo remake. Może to być coś zupełnie oryginalnego i stać się wielkim hitem, o ile twórcy dostaną duży budżet. I tylko dlatego, że główną rolę gra kobieta, nie oznacza wcale, że film nie zainteresuje wszystkich czterech grup odbiorców. To niestety błędny stereotyp, który wciąż pokutuje u wielu ludzi" – stwierdziła.

Sukces "Barbie" zdaniem Oli Gersz przełożył się również na odczarowanie "dziewczyńskości" oraz przyczyniło się do tegorocznego TikTokowego fenomenu, jakim było Girly Girl Summer [pol. Lato Dzięwczęcej Dziewczyny].

"To lato jest niezwykłe dla dziewczyn z kilku powodów. Pierwszy i oczywisty: film 'Barbie'. Powrót do czasów, w których bawiłyśmy się lalkami albo, wręcz przeciwnie, gardziłyśmy nimi, bo lalki nie były cool. Eksplozja różu i brokatu, łzy przy piosence Billie Eilish, zachwyt Margot Robbie, pielgrzymki na film Grety Gerwig (królowej dziewczyńskich filmów i twórczyni Uniwersalnej Dziewczyny) w różowych outfitach i różowym błyszczyku na ustach" – przeczytacie w jej tekście na ten temat.