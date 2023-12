Chcesz zacząć hodować rybki? Oto 10 gatunków dobrych dla początkujących. Są zjawiskowe

Chcesz zostać akwarystą, ale nie wiesz, jakie rybki wybrać na początek? Oto 10 gatunków rybek akwariowych, które sprawdzą się dla początkujących.

Bojownik wspaniały – rybka akwariowa idealna dla początkujących fot. 123rf.com

1. Złota rybka

Złote rybki występują w wielu odmianach. Najlepiej, aby początkujący zaczęli od tych z podłużnym kształtem ciała, np. od sarasy czy szubunkin. Rybki o bardziej nietypowych kształtach są bardziej wymagające w hodowli i przeznaczone dla bardziej doświadczonych hodowców. Bez względu na to, jaki rodzaj złotej rybki wybierzesz, pamiętaj, aby pod żadnym pozorem nie trzymać pupilki w akwarium kuli. Jedna rybka powinna mieć dla siebie przynajmniej 80 litrów wody.

2. Rasbora

Istnieje wiele gatunków rasbor, ale najłatwiejsza w hodowli jest rasbora sarawakensis. To urocza mała rybka z pomarańczowo-srebrnym ciałem i czarną pręgą. Z usposobienia jest bardzo spokojna. Najlepiej trzymać ją w grupie składającej się z 4-6 przedstawicieli tego samego gatunku. Z innymi rybami rasbora dogaduje się dobrze, ale tylko pod warunkiem, że są podobnych rozmiarów. Może mieszkać w niedużym akwarium o pojemności 15 litrów na grupę ryb, ale preferuje większe zbiorniki. Do jedzenia najbardziej lubi płatki.

3. Bojownik wspaniały

Bojowniki potrzebują akwarium o pojemności co najmniej 50 litrów, ale im większe, tym lepsze. Ponieważ to ryby tropikalne, lubią wodę o temperaturze od 26 do 28 st. Celsjusza, zatem niezbędny będzie termometr i grzałka. Bardzo ważne jest to, aby filtr nie powodował gwałtownych prądów – ryby mogą się przewracać lub ranić o wystrój akwarium. Samców absolutnie nie można trzymać razem – będą ze sobą walczyć. Mogą za to mieszkać z innymi nieagresywnymi gatunkami.

4. Tetra

Tetry są bardzo małe, ale ich ławica wygląda przepięknie. Ponieważ lubią spędzać czas w grupie, od razu trzeba kupić od trzech do pięciu rybek. Łatwo się rozmnażają, dlatego trzeba zwracać uwagę na oznaki chowu wsobnego u młodych takie jak asymetryczne wargi lub niedorozwinięte płetwy. Żeby małe rybki mogły przetrwać, będą potrzebować kryjówek z gęstych roślin. Tatry najchętniej jedzą pokarm w płatkach, idealny dla rybek ich rozmiarów. Dobrze dogadują się z innymi gatunkami, zazwyczaj są łagodne.

5. Corydoras

W rodzinie Corydoras występuje wiele gatunków. Ryby te spędzają czas na dnie zbiornika, gdzie szukają pożywienia. Są łatwe w hodowli i nie są zbyt wybredne w kwestii pożywienia, chociaż najbardziej smakują im robaki i granulowany pokarm, który opada na dno akwarium. Muszą przebywać w ławicy składającej się z co najmniej czterech przedstawicieli własnego gatunku. Dobrze znoszą zmiany temperatury i składu chemicznego wody. Ich akwarium powinno mieć co najmniej 54 litry pojemności.

6. Danio pręgowany

Danio pręgowany to urocza rybka, która dzięki czarno-białym paskom wzdłuż ciała przypomina zebrę. Niektóre osobniki świecą w niebieskim świetle LED. W naturze występuje w klimacie tropikalnym, ale nie wymaga ciepłej wody – wystarczy mu 21 stopni Celsjusza. Można karmić go mieszanką dla ryb tropikalnych lub pokarmem w płatkach. Ważne jest to, aby regularnie czyścić filtr i wymieniać wodę – w przeciwnym razie rybki będą chore. Wskazane jest trzymanie razem kilku osobników.

7. Piskorek Kuhla

Ta przypominająca węgorza ryba jest naprawdę niezwykła. Chociaż preferuje nocny tryb życia, świetnie dogaduje się z innymi rybami. Uwielbia ukrywać się w wysokich roślinach. Piskorek, aby był szczęśliwy i zdrowy, potrzebuje 54-litrowego akwarium. Na dnie zbiornika powinien znajdować się miękki piasek, żeby ryba nie uległa zranieniu. Zwierzę to najlepiej karmić robakami i płatkami, a najlepiej robić to w nocy, kiedy jest najbardziej aktywne. Jego "polowania" wyglądają spektakularnie.

8. Pawie oczko

Pawie oczka, zwane też gupikami, to jedne z najpopularniejszych i najłatwiejszych w hodowli ryb akwariowych na świecie. Występują w wielu kolorach, łatwo się rozmnażają i nie wchodzą w konflikty z innymi rybami. W ich wymarzonym akwarium powinno się znajdować wiele dziupli i kryjówek. Najlepiej trzymać je w grupie składającej się z minimum trzech osobników. Mogą jeść zarówno płatki, jak i granulki, a nawet drono pokrojone warzywa. Ich akwarium powinno mieć przynajmniej 60 cm długości.

9. Skalar

Skalar to ryba, która skradła serce wielu początkującym akwarystom. Jej ciało jej spłaszczone, a grzbiet zdobi wysoka płetwa. Występuje w srebrzystej barwie przełamanej ciemnymi pasami. Co ciekawe, są to ryby długowieczne – odpowiednio pielęgnowane mogą żyć nawet 15 lat! Ich akwarium powinno mieć przynajmniej 160 cm długości. Istotne jest też podłoże, które powinno być miękkie i drobne, by uniknąć urazów. Skalary tworzą skomplikowane społeczności, dlatego nie wolno trzymać ich w pojedynkę.

10. Black Molly

Ta czarna ryba wyróżnia się pięknym połyskiem. Cieszy się dużą popularnością zarówno wśród początkujących, jak i zaawansowanych hodowców ryb. Dzięki swojej odpornej i zrównoważonej naturze może zamieszkać w niemal każdym akwarium. Jest jednak wrażliwa na zmiany temperatur i preferuję wodę w granicach 26-28 stopni Celsjusza. Najlepiej, aby żyła w ławicy od pięciu do sześciu ryb tego samego gatunku. Może też mieszkać z innymi rybami.

