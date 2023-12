Kangur próbował utopić psa. "Wyglądał jakby wyszedł z więzienia" [WIDEO]

Nagranie przedstawiające kangura topiącego psa w Australii wywołało burzę. "Co za bestia" – komentowali internauci. Nie jest to jednak pierwszy raz, gdy kangury próbują topienia.

Kangury to duże i niebezpieczne zwierzęta fot. 123rf.com

Mick Moloney mieszka w północno-wschodniej Australii. Co czwartek zabiera swojego psa na długi spacer wzdłuż rzeki Murray. – To jedna z moich ulubionych części tygodnia – mówił w rozmowie z australijską telewizją 7News.

Ale jeden ze spacerów był inny niż wszystkie.

– W pewnym momencie zauważyłem, że mój pies Hutchy zaginął. Spojrzałem w stronę rzeki i zobaczyłem wielkiego kangura. Stał zanurzony po pas w wodzie i trzymał głowę mojego psa pod wodą – opowiadał Moloney.

Mężczyzna zaczął brodzić w wodzie, by ratować swojego pupila. – Kangur próbował się na mnie zamachnąć, jak bokser. Mam czarny pas ju-jitsu, ale muszę przyznać, że był przerażający. Te muskuły... Wyglądał, jakby właśnie wyszedł z więzienia – mówił Australijczyk.

Jego nagranie stało się hitem. Od 12 października odtworzono je ponad 2 miliony razy. Komentowały je telewizje w całej Australii.

Kangury myślą, że psy to dingo

Przypadek Moloneya i jego psa nie jest odosobniony. W 2014 roku w tej samej rzece kangur próbował utopić dwa amstaffy. 6 lat później niewiele brakowało, by mały kundelek padł ofiarą kangurów. Pozostaje pytanie, o co chodzi torbaczom.

– Kangury postrzegają psy jako zagrożenie, ponieważ przypominają im dingo – uważa cytowany przez Live Science Euan Ritchie, profesor ekologii i ochrony dzikiej przyrody na Uniwersytecie Deakin w Australii.

– Kangury, chcąc się przed nimi obronić, wskakują do najbliższego jeziora lub rzeki. Kiedy dingo do nich podchodzą, ich głowy lądują pod wodą. Te gatunki są skonfliktowane od kilku tysięcy lat – tłumaczy naukowiec.

Przypomnijmy, że dingo dawniej były towarzyszami człowieka, ale wtórnie zdziczały. Są to zwierzęta o wadze od 10 do 24 kg. Żywią się królikami, ale polują również na większą zdobycz, m.in. na owce i kangury. Występują w całej Australii.

Z kangurami nie ma żartów

Lisa Palma z organizacji Wildlife Victoria zwraca uwagę, że kangury to wielkie i silne zwierzęta. – Samce kangura olbrzymiego, takiego jak widać na filmie, mogą ważyć nawet 70 kg – mówi w rozmowie z 7News.

Nie są to jednak największe kangury na świecie. Rekord należy do kangurów rudych, których samce ważą powyżej 90 kg. – Jednym skokiem pokonują odległość trzech metrów. Poruszają się z prędkością do 60 km/h – opowiada ekspertka.

Palma apeluje, aby opiekunowie psów pilnowali, by nie podchodziły do kangurów. – Nawet kopnięcie czy zadrapanie może wyrządzić poważne szkody, o topieniu nie wspominając. Pamiętajmy, że to człowiek jest odpowiedzialny za swoje zwierzę.

Czytaj także: https://natemat.pl/453610,30-ciekawostek-o-misiu-koala