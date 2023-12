Irańczycy wysłali w kosmos zwierzęta. Nie wiadomo, czy przeżyją kosmiczną podróż

Iran wystrzelił w przestrzeń pozaziemską "kapsułę kosmiczną ze zwierzętami" – poinformowała w środę 6 grudnia irańska agencja prasowa IRNA. Nie wiadomo, czy zwierzęta bezpiecznie wrócą.

Iran wysłał w kosmos zwierzęta fot. East News, 123rf.com

Wiele wskazuje na to, że irański program kosmiczny nabiera tempa, a Islamska Republika Iranu dołączy wkrótce do krótkiej listy krajów, które wysłały w kosmos człowieka.

Preludium do tego wydarzenia mają być kosmiczne misje z udziałem zwierząt.

– Wysłaliśmy na wysokość 130 km kapsułkę, na której pokładzie znalazły się żywe zwierzęta – powiedział w środę podczas konferencji prasowej Minister informacji i technologii komunikacyjnych Iranu Issa Zarepour.

Minister nie zdradził jednak, jakie zwierzęta trafiły w kosmos, jak były przygotowywane do kosmicznej podróży i czy wrócą bezpiecznie na ziemię. Zagraniczni komentatorzy podejrzewają, że chodzi o kota perskiego lub psa.

W sieci pojawiło się nagranie ze startu rakiety.

Zwierzęcy astronauci – źródło krytyki

Dziennikarze BBC Persian zauważyli, że start rakiety odbył się dokładnie 10 lat po tym, jak Iran oświadczył, że wysłał w kosmos dwie małpy, które udało się ściągnąć z powrotem na ziemię.

Hassan Rowhani, prezydent Iranu w latach 2013–2021, gratulował wtedy naukowcom.

– Dzięki łaskawości Allaha i wysiłkom irańskich naukowców rakieta z małpą Fargam została wysłana w kosmos i bezpiecznie wróciła na ziemię – napisał prezydent w specjalnym oświadczeniu.

Eksperymenty kosmiczne z udziałem zwierząt potępiła organizacja PETA. W jej oświadczeniu czytamy, że "irański archaiczny eksperyment jest powrotem do prymitywnych technik z lat 50-tych".

Komunikat organizacji to nawiązanie do historii Łajki, którą ugotowano żywcem oraz do kotki Felicette, z której zrobiono "robokota". W kosmos wysłano też szympansa Hama. Historie wszystkich tych zwierząt opisałam w naTemat.

Iran chce wysłać w kosmos człowieka

Iran planuje wysłać człowieka w kosmos najpóźniej w 2029 roku. – Zależy nam, aby irańscy astronauci znaleźli się w przestrzeni kosmicznej w ciągu najbliższych pięciu lat – deklarował w październiku Issa Zarepour.

Na tej samej konferencji Hassan Salarieh, szef Irańskiej Agencji Kosmicznej, pokazał modele rakiety nośnej Sarir, której oficjalnym zadaniem ma być wynoszenie ładunków na orbitę. Analitycy sugerują jednak, że rakieta Sarir mogłaby znaleźć zastosowanie w przenoszeniu głowic jądrowych.

Salarieh poinformował też, że Iran negocjuje z Rosją w sprawie nowych jednostek satelitarnych wykorzystywanych m.in. do telekomunikacji i teledetekcji. Przypomnijmy, że oba kraje w lutym odbywały wspólne ćwiczenia.

Zaznaczmy jednak, że Iran jest członkiem Komitetu ONZ ds. Pokojowego Wykorzystania Przestrzeni Kosmicznej i przynajmniej oficjalnie nie ma złych zamiarów wobec krajów członkowskich.

