Zaskakujące informacje podali dziennikarze TVN24. Z ich ustaleń wynika, że Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało byłego posła i senatora Prawa i Sprawiedliwości, który pełnił funkcję wiceministra odpowiedzialnego za nadzór górnictwa. W rozmowie z naTemat rzecznik CBA krótko skomentował: – Tak, tak, potwierdzam. Właśnie w tej chwili na stronie opublikowaliśmy komunikat w tej sprawie.

B. wiceminister z PiS zatrzymany przez CBA! Sąd umieścił go w areszcie

Adam G. usłyszał zarzuty dotyczące korupcji. Sąd przychylił się do wniosku śledczych o areszt tymczasowy dla polityka. Dziennikarze TVN24 opierają swoje ustalenia na dwóch niezależnych źródłach.

Rzecznik CBA, Robert Sosik tak odniósł się do doniesień: – Nie zaprzeczam, muszę jednak odesłać do prokuratury – uciął.

Podjęliśmy próbę kontaktu z rzecznikiem Prokuratury Krajowej, jednak nie udało nam się do niego dodzwonić. W rozmowie z naTemat jednak Sosik krótko skomentował: – Tak, tak, potwierdzam. Właśnie w tej chwili na stronie opublikowaliśmy komunikat w tej sprawie.

Zarzuty dla polityka PiS, Adama G.

We wspomnianym komunikacie czytamy, że Adam G. jest oskarżony o przyjęcie korzyści majątkowej w wysokości 170 tys. zł w związku z pełnioną funkcją publiczną. Do tego dochodzą zarzuty podżegania i pomocnictwa do wystawiania fikcyjnych faktur VAT oraz użycia dokumentu poświadczającego nieprawdę.

Za te czyny grozi kara nawet do 8 lat pozbawienia wolności.

W sprawie występuje także drugi podejrzany, Jarosław K. On także usłyszał zarzut pomocnictwa w przyjęciu korzyści majątkowej.

"Prokurator nadzorujący sprawę skierował do sądu wniosek o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania wobec Adama G. Sąd uwzględnił wniosek prokuratora i zdecydował o tymczasowym aresztowaniu podejrzanego na okres trzech miesięcy. Wobec Jarosława K. prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze" – czytamy.