Britney Spears znów nago na Instagramie. "Tak biegam po wyspie..."

Britney Spears od pewnego czasu publikuje w mediach społecznościowych zastanawiające wpisy. Na jednym z najnowszych ujęć znów jest całkiem nago. "Tak biegam po wyspie" – napisała.

Spears znów publikuje nagie ujęcia. Fot. Instagram / Britney Spears

W listopadzie 2021 roku sąd w Los Angeles wydał wyrok i zwolnił Britney Spears spod kurateli ojca Jamiego. Gwiazda zmieniła swoje życie i zaczęła robić to, co chce.

Mniej więcej od tamtego czasu w mediach społecznościowych Spears zaczęła wrzucać zaskakujące posty. Jej opisy są niekiedy mocno chaotyczne, a zdjęcia... odważne. Wokalistka dodaje często nagie kadry.

Pozuje przed obiektywem w różnych miejscach, także tych publicznych. Choć początkowo fani przyklaskiwali Britney, uważając, że to jej sposób pokazania światu odzyskania swojej wolności i niezależności, to z biegiem czasu wzbudza to coraz więcej kontrowersji.

Britney Spears znów nago

Tym razem było podobnie. 6 grudnia na instagramowym koncie piosenkarki pojawiło się nagranie, na którym znów jest bez ubrania. "Biegam po wyspie nago. Pokazuję filmik, abyś zobaczył, że to prawdziwe. Tak było 3 miesiące temu" – czytamy.

Ostatnio oprócz nagich ujęć fanów zaniepokoił filmik, na którym widać, jak Spears tańczy, wymachując nożami.

Chociaż we wspomnianym wideo nie widać żadnych obrażeń u roztańczonej piosenkarki, to w kolejnym poście, gdzie artystka jest już bez noży, widoczny jest bandaż na jej prawym przedramieniu oraz niewielkie skaleczenia na lewej ręce i udzie.

Niedługo później okazało się, że do jej domu przyjechała policja. "Policja w środę otrzymała telefon z prośbą o interwencję w domu Britney Spears. Z funkcjonariuszami kontaktował się pracownik socjalny, który zaniepokoił się filmikiem, który opublikowany został w mediach społecznościowych. Policja uznała, że doszło do zagrożenia życia i udała się na miejsce. Gdy upewniono się, że z gwiazdą nie dzieje się nic niepokojącego, funkcjonariusze opuścili dom" – podał portal TMZ.

Dodajmy, że w październiku na półki sklepowe trafiła długo wyczekiwana autobiografia Britney Spears zatytułowana "Kobieta, którą jestem". Dawna księżniczka popu ze szczegółami opowiedziała o trudach swojego życia: od historii związanej z utratą dziewictwa, przez aborcję, aż po burzliwą relację z rodziną.