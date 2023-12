Elżbieta Witek powinna być wicemarszałkinią Sejmu? Miażdżące wyniki sondażu

Nina Nowakowska

P iS jest głęboko zszokowane faktem, że Elżbieta Witek nie uzyskała wystarczającego poparcia, by zostać wicemarszałkinią Sejmu. Wyniki najnowszego sondażu dla Wirtualnej Polski pokazały, co na ten temat myślą Polacy. Okazuje się, że zdecydowana większość ankietowanych uważa, że Witek nie powinna zostać wybrana na to stanowisko.