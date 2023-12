Subaru Crosstrek ma to we krwi. Co nowy model potrafi w terenie?

Skuteczny napęd na wszystkie koła i zwiększony prześwit – z tymi zaletami Subaru kojarzy się niemal od zawsze. Nowy Crosstrek wjeżdża na rynek jako najdzielniejsze auto w swoim segmencie, a oprócz wymienionych wyżej walorów jest to również zasługa nowych technologii i ulepszeń.

Subaru Crosstrek debiutuje jako następca dobrze znanego Subaru XV. W skrócie: to jego nowa generacja o nazwie nieużywanej dotąd w Europie. Kompaktowe, uterenowione auto pojawiło się właśnie na polskim rynku, a po pierwszych, dziennikarskich jazdach, przedstawiciele mediów mówią jednym głosem: Crosstrek z dala od asfaltu czuje się jak ryba w wodzie!

Dokładnie tego można oczekiwać od auta spod znaku Plejad: obok pokaźnego prześwitu i legendarnego napędu Symmetrical AWD mamy tu szereg rozwiązań i patentów, dzięki którym sypki szuter, błotniste koleiny oraz wodne przeszkody pokonuje się z jeszcze większą łatwością.

Subaru Crosstrek – sztywne nadwozie

Zacznijmy jednak od podstaw. Choć nowy Crosstrek jest podobny do ustępującego Subaru XV, zmieniło się w nim niemal wszystko. Nadwozie jest minimalnie dłuższe, a rozstaw osi poszerzono o kilka milimetrów.

To, co w kontekście jazdy terenowej ma jednak kluczowe znaczenie, to sztywność nadwozia, która już w poprzedniku zasługiwała na wysokie noty. Crosstrek został wzmocniony tam, gdzie było to możliwe, a karoseria jest teraz jak monolit – nie poddaje się siłom, które działają na konstrukcję podczas pokonywania terenowych przeszkód i dzielnie znosi dynamiczną jazdę na nierównej, szutrowej drodze.

Zero skrzypienia i brak odgłosów, wynikających z pracy nadwozia podczas jazdy w terenie, to jedno. Drugą korzyścią jest możliwość precyzyjnego zestrojenia zawieszenia, geometrii i wszystkich parametrów, które odpowiadają za frajdę z jazdy oraz osiągi – również na asfalcie.

Układ jezdny gotowy na wszystko

Tak dopracowana baza sprawiła, że inżynierowie odpowiedzialni za układ jezdny mieli pole do popisu. Crosstrek został dzięki temu wręcz kunsztownie zestrojony – nie brakuje mu sprężystości na szybkich „winklach”, a po zjechaniu z utwardzonych dróg zachwyca skutecznym filtrowaniem wszelkich nierówności. Auto radzi sobie z szutrami jak na Subaru przystało i łączy pewne prowadzenie z ponadprzeciętnym komfortem jazdy.

Pierwiastek frajdy został oczywiście zachowany: bezpośredni układ kierowniczy podpowiada, co dzieje się z kołami przedniej osi, a spore pokłady trakcji pozwalają wchodzić w łuki szybciej niż początkowo może się wydawać. To kolejna kwestia, w której dziennikarze są zgodni: każdy, kto jeździł nowym Crosstrekiem, podkreśla, że zawieszenie samochodu na polnych drogach daje prawdziwy popis swoich możliwości.

Prześwit wynosi 220 mm, co pomaga bez obaw pokonywać koleiny, które nadwerężyłyby siły większości SUV-ów oferowanych obecnie w salonach. Prześwit zachęca jednak nie tylko do śmiałej jazdy po polnych drogach – wysokość zawieszenia przypomina o sobie także w prawdziwie off-roadowych warunkach.

Subaru Crosstrek błyszczy w terenie – im trudniej, tym lepiej

Oczywiście nie jest to surowa terenówka przygotowana do przepraw, ale nowy Crosstrek jest dzielniejszy niż można przypuszczać. Subaru nie pozostawia w tej kwestii złudzeń.

W salonach Subaru do auta można dokupić opony typu AT o agresywnej rzeźbie bieżnika i mimo kompaktowych rozmiarów samochód świetnie prezentuje się z widocznym na zdjęciach kompletem akcesoriów (taki ekwipunek nie jest jednak oferowany w salonie).

Crosstrek ma rewelacyjne kąty natarcia, zejścia i rampowy, a skuteczny napęd na wszystkie koła sprawia, że to, co w innych autach moglibyśmy nazwać opresją, w Subaru zasługuje jedynie na miano drobnej przeszkody.

Możliwości auta potwierdziły próby na torze off-roadowym, na którym wjeżdżanie pod strome wzniesienia okazało się banalnie proste. Miła niespodzianka czeka na nas również w czasie zjazdów. Auto potrafi samodzielnie utrzymywać zadaną prędkość i niezwykle płynnie, skutecznie hamuje, gdy jedziemy w dół nawet po mocno nachylonym stoku.

System X-MODE i technologiczna asysta

W nowym Subaru Crosstrek do dyspozycji kierowcy jest również nowa wersja systemu X-MODE. Oprócz opisanej wyżej funkcji kontroli zjazdu ze zniesienia, funkcja ta zmienia rozdział momentu obrotowego, ustawiając między osiami proporcje nawet 50:50 i w trybach terenowych zapamiętuje ustawienia, wyłączając się, gdy przekraczamy prędkość 30 km/h i ponownie włączając, gdy zwolnimy do szybkości typowych do jazdy w terenie.

Nowością jest to, że X-MODE działa również, gdy jedziemy do tyłu, a więc podczas zjazdu pomaga nam funkcja utrzymania prędkości, zaś w trakcie cofania napęd S-AWD dysponuje pełną trakcją.

Subaru e-BOXER sprawdza się również w terenie

Pod maską Subaru Crosstreka pracuje zelektryfikowany układ napędowy. Subaru e-BOXER składa się z 2-litrowej jednostki o przeciwsobnym układzie tłoków i elektrycznego silnika połączonego z bezstopniową przekładnią Lineartronic.

W terenie zalety ,wynikające z zastosowania e-BOXERA dają o sobie znać m.in. natychmiastowym zastrzykiem momentu obrotowego, który usprawnia podjeżdżanie pod wzniesienia.

Choć może się wydawać, że szybka reakcja na gaz nie jest niezbędna do jazdy w terenie, to dzięki niej wyraźnie zyskuje płynność jazdy. Wsparcie silnika elektrycznego pozwala również pracować jednostce spalinowej na niższych obrotach i dokłada cegiełkę do jeszcze bardziej emocjonujących doznań z jazdy.

Subaru Crosstrek jest jak szwajcarski scyzoryk

Wszędobylski kompakt o wysokim prześwicie jest tak wielofunkcyjny, że można go porównać do szwajcarskiego scyzoryka lub multitoola. Ma pojemne i przestronne wnętrze, zapewnia rzadko spotykany komfort jazdy czy terenowe zdolności, które mogą zaskoczyć nawet po przesiadce z Forestera.

Najważniejsze jest jednak to, że osiągnięcie takiej charakterystyki Crosstreka nie wymusiło żadnych kompromisów. Terenowo skuteczne Subaru nadal potrafi zachwycić kierowców, którzy cieszą się na widok znaku „droga kręta” i doceniają starannie zestrojone podwozie.