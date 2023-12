Po czym poznać, że kot jest smutny? Oto 9 oznak, że coś go dręczy

Wiele osób błędnie uważa, że koty nie mają uczuć i nie darzą swoich opiekunów uczuciem. Nic bardziej mylnego. Koty odczuwają wiele emocji, nie tylko zadowolenie, ale również strach czy smutek. I chociaż mam nadzieję, że twój kot jest radosny i szczęśliwy, to powinieneś być w stanie rozpoznać, kiedy jest smutny. Oto 9 oznak, że coś może go dręczyć.

Nie tak trudno rozpoznać, że kot jest smutny fot. 123rf.com

1. Częstsza lub rzadsza wokalizacja

Ważne jest to, żeby wiedzieć, co jest normą, ponieważ niektóre koty, gdy są smutne, przestają wokalizować, podczas gdy inne, dotąd ciche, "zwiększają głośność". Koty, gdy cierpią, zazwyczaj wydają z siebie niskie, ponure dźwięki, które łatwo rozpoznać, ale niektóre mogą też delikatnie pomiaukiwać. Wszystko zależy od kota.

2. Agresja lub strach

Postawa kota mówi wiele o jego samopoczuciu. Jeżeli kot kładzie uszy, spina ciało, wygina grzbiet w łuk, nie jest zbyt szczęśliwy, chce spokoju lub się czegoś boi. To ważny sygnał, ponieważ smutne koty są bardziej reaktywne. Nieszczęśliwe zwierzęta mogą być agresywne lub bojaźliwe – to częste zjawisko.

3. Zmiana osobowości

Smutny lub pogrążony w depresji kot może stracić zainteresowanie pieszczotami lub zabawą. Zamiast tego może preferować samotność i zacząć się ukrywać. Jednak nie ma tu żadnej reguły, niektóre koty, gdy są smutne, nie opuszczają opiekuna na krok, potrzebując troski lub opieki. Kluczem w tym przypadku jest słowo "zmiana".

4. Zwiększona ilość snu

Koty to ogromne śpiochy, potrafią spać nawet 16 godzin dziennie, ale jeśli wydaje ci się, że twój kot śpi więcej niż zwykle, może to oznaczać, że jest chory lub smutny. Dodatkowym powodem do niepokoju powinna być zmiana miejsca snu – zwłaszcza jeśli kot zaczął sypiać w ukryciu.

5. Nadmierna lub niewystarczająca pielęgnacja

Zaniedbania w pielęgnacji, podobnie jak nadmierna pielęgnacja, mogą być oznaką nieszczęścia u kota. W efekcie u jednych kotów pojawiają się nieestetyczne kołtuny, sierść staje się brudna i lepka, u od ciągłego wylizywania futra pojawiają się łyse plamy. Obie sytuacje wymagają konsultacji z weterynarzem, gdyż ich przyczyną może być choroba.

6. Zmiana apetytu

Jeżeli kot przestał jeść, może być smutny lub chory. To typowe zachowanie dla zwierząt borykających się ze złym samopoczuciem lub kiepskim zdrowiem. Pamiętaj jednak, że niektóre choroby mogą zwiększać apetyt, np. zaburzenia hormonalne lub cukrzyca, a niektóre koty łagodzą swój smutek jedzeniem, co może prowadzić do kociej nadwagi.

7. Załatwianie się poza kuwetą

Smutny kot może załatwiać się poza kuwetą lub spryskiwać moczem dom, żeby rozprzestrzenić swój zapach i poczuć się lepiej. Choć jest wiele powodów tego zachowania, to jednym z najczęstszych jest brak poczucia bezpieczeństwa i smutek. Kolejne bardzo prawdopodobne przyczyny to choroby pęcherza.

8. Nadmierne drapanie

Jeśli Twój kot jest smutny lub choruje na depresję, może zacząć częściej niż zwykle drapać meble lub framugi, aby zmniejszyć stres i oznaczyć swoje terytorium. Możliwe też, że ma za długie pazury, które trzeba przyciąć albo istnieją powody, przez które nie chce już korzystać ze swojego drapaka, np. zmiana jego położenia.

9. Konflikty z innymi kotami

Smutek, brak poczucia bezpieczeństwa i stres to częste powody, przez które koty przestają się ze sobą dogadywać. Jeżeli wcześniej świetnie się razem bawiły, a teraz jeden z kotów unika drugiego lub jest wobec niego agresywny, coś jest nie tak. Możliwe, że coś go boli i z tego powodu jest smutny – trzeba to sprawdzić.

Jak pomóc smutnemu kotu?

Pomoc smutnemu kotu należy rozpocząć od ustalenia, co stoi za jego nastrojem. Najlepiej udać się w tym celu do weterynarza, który wykluczy urazy lub choroby, następnie skontaktować się z behawiorystą, który podpowie, co zmienić, aby kot był szczęśliwy.

Powody smutku u kota:

choroby – koty czują się przygnębione, gdy są chore;

urazy – ból sprawia, że kot staje się apatyczny i bierny;

zmiany – koty cenią stabilizację, zmiany są dla nich trudne;

nuda – nuda może przerodzić się u kota w depresję.

Jednak niezależnie od przyczyny smutku u kotka, należy zadbać o to, by miał dostęp do opieki weterynaryjnej, pełnowartościowego jedzenia i czystej, świeżej wody. Równie ważne są regularne zabawy, obecność opiekuna i bezpieczne miejsce. To jest fundament, na którym można zbudować kocie szczęście.

