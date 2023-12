Andrzej Domański od jutra będzie ministrem finansów w rządzie Donalda Tuska. Poseł Platformy Obywatelskiej to 42-letni sejmowy debiutant, który był współautorem "100 konkretów" oraz autorem tzw. babciowego.

Andrzej Domański – kim jest minister finansów w rządzie Donalda Tuska? Fot. Jacek Domiński / Reporter / East News

– To personalna gwarancja, że wszystko to, co zostało zapisane, będzie miało solidne zabezpieczenie finansowe. A państwo nie będzie narażone na turbulencje. Nie będziemy musieli szukać oszczędności w kieszeniach Polaków – tak nowego ministra przedstawił Donald Tusk podczas exposé.

Andrzej Domański – kim jest minister finansów w rządzie Donalda Tuska?

Warto podkreślić, że Andrzej Domański jest autorem programu "babciowe", które ma wynosić 1500 zł miesięcznie. Świadczenie, którego wprowadzenia chce Tusk, będzie jednak zdecydowanie różniło się od tych stworzonych przez PiS, jak 500 czy już 800 plus.

Na tzw. babciowe mogą bowiem liczyć wyłącznie kobiety, które po porodzie wrócą do pracy. Jak to ma wyglądać? – Zaproponujemy 1500 zł babciowego dla każdej mamy, która chciałaby po urlopie macierzyńskim wrócić do pracy – stwierdził Tusk.

To program, który będzie realizowany już od 1 stycznia.

Domański jest sejmowym debiutantem. Startował do Sejmu z warszawskiej listy Koalicji Obywatelskiej, a konkretnie z pozycji nr 5. Otrzymał 9. wynik, bowiem poparło go 6 848 mieszkańców stolicy.

Andrzej Domański już wcześniej próbował sił w polityce

W 2019 roku Domański także startował do Sejmu, ale z odległego, bo 24. miejsca na liście Koalicji Obywatelskiej. Wówczas otrzymał 1,3 tys. głosów. To nie wystarczyło do zagrzania miejsca na Wiejskiej.

Polityk był wiceprezesem i głównym ekonomistą Instytutu Obywatelskiego, czyli think-tanku Platformy Obywatelskiej. To finansista, który zajmował się funduszami inwestycyjnymi. Przez 14 lat był związany z rynkiem kapitałowym, a zarządzał m.in. Noble Funds TFI oraz Eques Investment TFI.

Był również wykładowcą na Uczelni Łazarskiego i Uniwersytecie SWPS. Domański ukończył Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Ukończył również program Chartered Financial Analyst.

W licznych wywiadach oraz wypowiedziach Domański opowiada się za utrzymaniem obecnych programów socjalnych, a także jest przeciwnikiem podniesienia wieku emerytalnego.

Oświadczenie majątkowe Andrzeja Domańskiego

A co mówi oświadczenie majątkowe polityka Koalicji Obywatelskiej? Że zgromadził niemałe oszczędności. Na koncie ma bowiem 463,5 tys. zł, 81,1 tys. EUR, 23,2 tys. USD oraz 7,1 tys. CHF

Ma także obligacje skarbowe o łącznej wartości 453 tys. zł. Posiada dwa mieszkania o powierzchni 104 i 40 m2 i wartości kolejno: 2,2 mln zł i 0,6 mln zł.