15 najpiękniejszych dużych ras psów. Podziwiać je to zaszczyt

Jedne wyglądają groźnie, inne elegancko lub przyjaźnie. Wszystkie łączy jedno – ich urodzie ciężko dorównać. Oto 15 najpiękniejszych dużych ras psów na świecie.

Mastiff tybetański – jedna z najpiękniejszych dużych ras psów fot. 123rf.com

1. Doberman

Doberman to jedna z najbardziej wszechstronnych ras psów. Znakomicie radzi sobie się w sportach kynologicznych, a także jako pies stróżujący i rodzinny. Z usposobienia jest odważny, posłuszny i niezwykle oddany. Ma krótką, gęstą sierść i muskularną posturę z wyraźną talią. Nie jest to pies odpowiedni dla osób niedoświadczonych.

2. Owczarek niemiecki

Owczarek niemiecki to duży pies z pasterskim rodowodem. Ma duże stojące uszy i mocne szczęki. Dawniej zajmował się zaganianiem owiec i bydła. Obecnie jest znany jako znakomity pies służbowy: bojowy, patrolowy, tropiący, a także rodzinny. Z charakteru jest pewny siebie i odważny. Jego opiekunem powinna być osoba spokojna i stanowcza.

3. Border collie

Border collie to jedna z najinteligentniejszych ras psów na świecie, która oprócz bystrego umysłu, może pochwalić się też pięknym wyglądem. Rasa występuje w różnych umaszczeniach i długościach sierści. Niektóre bordery bardzo się od siebie różnią, ale jedno jest pewne – wszystkie są piękne.

4. Dog niemiecki

Dog niemiecki to jedna z największych ras psów. Najwyższy przedstawiciel tej rasy stojąc na tylnych łapach, mierzył 226 cm. Rasa jest bardzo przyjazna i piękna, ale nie może poszczycić się dobrym zdrowiem. Średnia długość życia dogów niemieckich to 7 lat. Częstą przyczyną śmierci jest skręt żołądka.

5. Akita Inu

Akita inu to jedna z sześciu japońskich ras psów. Dawniej wykorzystywano ją do polowań na dziki, jelenie i niedźwiedzie, a także do walk psów. Obecnie są to popularne psy rodzinne. Słynną z miękkiej sierści i skośnych oczu, ale niech nie zwiedzie was ich słodki pyszczek – to silne i niezależne psy.

6. Chart afgański

Chart afgański to pies słynący z eleganckiego wyglądu i upartego charakteru. Przez wiele osób jest uważany za jedną z najmniej posłusznych i najtrudniejszych ras psów. Jego cechą rozpoznawczą jest długi, jedwabiście gładki włos oraz charakterystyczny wydłużony pyszczek.

7. Alaskan malamute

Alaskan malamut to jedna z najpopularniejszych i największych północnych ras psów. Dorosłe samce mierzą 61-66 cm wysokości w kłębie. Ich waga to od 36 do 43 kg, ale przez gęste futro wyglądają na większe. To psy lojalne, towarzyskie i z ogromną potrzebą ruchu. Wyglądają jak wilki.

8. Owczarek szwajcarski

Białe owczarki szwajcarskie są blisko spokrewnione z owczarkami niemieckimi, od których odróżnia je m.in. kolor sierści. Są to psy bardzo energiczne i aktywne, nie dla każdego. Jednocześnie są bardzo inteligentne i oddane. Dobrze sprawdzają się jako psy rodzinne, a także w służbach.

9. Samojed

Samojedy tu duże, puchate psy z białym futrem. Pochodzą z Syberii, gdzie były wykorzystywane jako psy zaprzęgowe. Są to psy muskularne i silne, nie są odpowiednim wyborem dla osoby nieaktywnej lub seniora. Latem trzeba uważać, żeby nie uległy przegrzaniu.

10. Mastiff tybetański

Mastiff tybetański to pies wyhodowany w Tybecie do pilnowania świątyń i owiec. Obecnie to popularny pies stróżujący i do towarzystwa. Jego znakiem rozpoznawczym jest gęsta grzywa i grube futro. Z charakteru jest spokojny, ale jeśli poczuje się zagrożony, może zareagować ze wszystkich sił.

11. Golden Retriever

Golden Retriever jest jedną z najpopularniejszych dużych ras psów w Polsce. Słynie z przyjaznego usposobienia i cierpliwości wobec dzieci. Jego cechą charakterystyczną jest "złota sierść" i łagodne spojrzenie. Wymaga dużo ruchu i bliskiego kontaktu z człowiekiem.

12. Berneński pies pasterski

Berneński pies pasterski to czworonóg stworzony do pracy z człowiekiem. Chętnie wykonuje polecenia i szybko się uczy. Dawniej wykorzystywano go do wypasania owiec, obecnie to popularny pies rodzinny. Występuje tylko w jednym typie umaszczenia, bardzo pięknym.

13. Wyżeł weimarski

Wyżeł weimarski to uniwersalny pies myśliwski, który potrafi nie tylko tropić, wystawiać, ale i aportować zwierzynę. Jest wytrzymały, szybki i zwinny. Łatwo rozpoznać go po przepięknym srebrnoszarym umaszczeniu. To pies, który źle znosi bezczynność i szybko się uczy.

14. Husky syberyjski

Husky to przepiękny pies zaprzęgowy pochodzący z Syberii. Wyglądem przypomina wilka – ma puszystą sierść i atletyczną sylwetkę. Z natury jest ciekawski, pogodny, z silnym instynktem łowieckim. Wymaga wiele ruchu, bez niego może wyć, niszczyć lub próbować uciec.

15. Pudel duży

Pudle zajmują drugie miejsce w rankingu najmądrzejszych ras psów. To psy, którym trzeba poświęcić wiele czasu. Z charakteru są łagodne, ruchliwe i ciekawskie. Łatwo rozpoznać je po kręconej sierści. Niestety wymagają regularnych wizyt u psiego fryzjera i częstego strzyżenia.

