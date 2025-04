Będzie młodym zwolennikiem antykoncepcji, kapłaństwa kobiet i likwidacji celibatu. Tak Ameryka wyobraża sobie papieża

Liberalny New York Times zrobił sondaż, jaki powinien być nowy papież. Wyszło z niego to co w naszym tytule. Że generalnie powinien być Obamą na Stolicy Piotrowej. Mało to chyba realne?