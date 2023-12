Znana polska aktorka ma przebiec przez miasto... nago! W tle sukces Tuska

Adrianna Biedrzyńska, choć nie była kandydatką w wyborach, złożyła nietypową deklarację polityczną. Aktorka oświadczyła, że przemierzy nago obszar bydgoskiej starówki, ale stawiając pewien konkretny warunek. – Powiedziałam, że pobiegam po Starym Rynku, i słowa dotrzymam – zapowiedziała.

Adrianna Biedrzyńska nago ma przebiec po bydgoskiej starówce. W tle wybory Fot. ADAM JANKOWSKI/REPORTER

Adrianna Biedrzyńska nago ma przebiec po bydgoskiej starówce. W tle wybory

Pod koniec września, niecałe trzy tygodnie przed wyborami parlamentarnymi na instagramowym profilu Adrianny Biedrzyńskiej wylądował filmik, w którym opowiedziała o obietnicy, którą złożyła swoim przyjaciołom.

Aktorka zdradziła, że podczas nocy sylwestrowej 2022/2023 zadeklarowała, że zrobi coś zupełnie szalonego, jeśli władza w Polsce się zmieni.

– Obiecałam, że jeśli dużo ludzi pójdzie głosować i zagłosują tak jak ja, to po wyborach przebiegnę nago po bydgoskiej starówce – zapowiedziała gwiazda filmów i seriali.

Pod wideo pojawiło się sporo komentarzy. "Kocham Panią Adę za jej dystans i poczucie humoru, wspaniała aktorka i super laska"; "Hehe, kiedy to wezmę urlop i jadę do Bydgoszczy"; "Zawsze byłaś szalona, ale pomysł wart zobaczenia"; "Trzymam cię za słowo"; "Czy można prosić o zamianę na starówkę w Toruniu? Bydgoszcz nie ma przecież starówki" – tak reagowano na jej pomysł.

Przypomnijmy, że zgodnie z danymi udostępnionymi przez Państwową Komisję Wyborczą, udział wyborców w parlamentarnych wyborach w 2023 roku osiągnął 74,38 procent. Na terenie Polski oraz poza jej granicami rozdano łącznie 21 965 945 kart do głosowania. Ogólna liczba osób uprawnionych do udziału w tych wyborach wyniosła 29 531 391.

Był to najwyższy poziom frekwencji odnotowany w wyborach do Sejmu i Senatu w historii III Rzeczypospolitej Polskiej. Bydgoska redakcja "Gazety Wyborczej" zwróciła się z zapytaniem do Biedrzyńskiej o to, czy w związku z tym wywiąże się ze swojej szalonej obietnicy.

– Powiedziałam, że pobiegam po Starym Rynku, i słowa dotrzymam – odpowiedziała. – Muszę powiedzieć, że jestem zadowolona z wyników. Czekam na utworzenie nowego rządu i powołanie premiera – mówiła w październiku.

Przypomnijmy, że po nieudanej misji "dwutygodniowego" rządu Mateusza Morawieckiego, w drugim konstytucyjnym kroku Sejm wyznaczył na premiera Donalda Tuska. "Za" liderem PO opowiedziało się 248 posłów, przeciw było 201. Nikt się nie wstrzymał się od głosu.

Adrianna Biedrzyńska kształciła się w VI Liceum Ogólnokształcącym w Bydgoszczy. Potem kontynuowała edukację w Łodzi, gdzie ukończyła studia aktorskie w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej. Urodzona w Toruniu, w dzieciństwie próbowała swoich sił w grze na skrzypcach, lecz ostatecznie zdecydowała, że aktorstwo jest jej prawdziwym powołaniem.

Ma na swoim koncie udział w ponad trzydziestu produkcjach filmowych i serialowych, w tym w "Barwach szczęścia" w roli Małgorzaty Marczak.

W latach 90. zdobyła szereg wyróżnień, w tym nagrodę Wiktora za osobowość telewizyjną, Złotą Kaczkę dla najlepszej polskiej aktorki, nagrodę Flisaka na festiwalu TofiFest w Toruniu oraz Diament Dobroczynności od Fundacji Rak'n'Roll.