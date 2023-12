15 najładniejszych małych ras psów. Są piękne i mądre

Marzysz o małym psie, który będzie nie tylko wierny, ale również mądry i piękny? Oto 15 małych ras psów, które grzeszą zarówno urodą, jak i rozumem.

Pudel Toy – jedna z najładniejszych małych ras psów fot. 123rf.com

Wybierając psa nigdy nie kieruj się wyłącznie jego wyglądem. Przeczytaj opisy rasy, porozmawiaj z osobami, które mają takiego czworonoga, a także z hodowcami. Znajdź czas na obserwację psów tej samej rasy, poznaj koszty ich utrzymania i najczęstsze choroby. Zawsze mierz siły na zamiary i nigdy nie kupuj psów w pseudohodowlach – to najgłupsza "oszczędność", jaką można zrobić.

1. Pudel Toy

Pudle są znane głównie ze względu na swój piękny wygląd i miękkie futro. Zupełnie niesłusznie. To psy obdarzone ogromną inteligencją. Dawniej pracowały przy wypasaniu owiec, obecnie odnoszą wiele sukcesów w psich sportach. Występują w kilku odmianach, z których najmniejszą jest pudel toy – rasa wyhodowana typowo do towarzystwa: łagodna, pogodna, oddana. Zarazem jest to jedna z najdroższych ras psów na świecie.

2. Maltańczyk

Maltańczyki słyną ze śnieżnobiałej sierści i miłych charakterów. Są pogodne, szybko się uczą i chętnie się bawią. Należą do ras psów, które mogą mieszkać w bloku, a także do ras psów "z włosami", co zmniejsza ryzyko alergii, ale nie ma nic za darmo – maltańczyki wymagają regularnego strzyżenia. Ich zaletą jest to, że cieszą się dobrym zdrowiem. Mogą żyć nawet 15 lat.

3. Pomeranian

Szpic miniaturowy, nazywany także pomeranianem, to przepiękna mała rasa psów pochodząca z Pomorza. Ten mały puchacz jest znany ze swojego radosnego usposobienia i dużej wrażliwości. Zazwyczaj wybiera sobie jednego głównego opiekuna, któremu jest bezgranicznie oddany. Niestety szpice miniaturowe są dość drogie – za szczeniaka tej rasy trzeba zapłacić nawet 10 tysięcy złotych.

4. Yorkshire terrier

Yorkshire Terrier to jedna z najpopularniejszych małych ras psów w Polsce. Wszystko ze względu na lojalny charakter i niezwykłą urodę. Psy tej rasy mogą mieszkać w blokach. Będą wspaniałymi towarzyszami zarówno dla rodzin z dziećmi, jak i seniorów. To czworonogi, które uwielbiają zabawy, naukę i długie spacery (jak na ich rozmiary). Ich jedwabiście gładka sierść wymaga czesania.

5. Owczarek szetlandzki

Owczarek szetlandzki to jedna z najbardziej inteligentnych ras psów, często porównywana do "miniaturki Lassie". Pomimo swojego niewielkiego rozmiaru, jest to pies, który chętnie reaguje na polecenia swojego opiekuna – jest posłuszny i szybko przyswaja nowe komendy. Doskonale radzi sobie w sportach kynologicznych, zwłaszcza w obedience (posłuszeństwie). Jego długa i gęsta sierść wymaga częstego czesania.

6. Shih Tzu

Shih Tzu to bardzo ekspresyjna i przyjacielska rasa psów. Z radością się bawi, mając jednocześnie delikatny temperament. Doskonale sprawdzi się jako towarzysz zarówno dla rodzin z dziećmi, jak i dla osób starszych; może mieszkać w bloku. Na tle innych psów wyróżnia go miękka sierść i bystre oczy. Shih Tzu to zdecydowanie jedna z najbardziej uroczych małych ras psów.

7. Jack Russel Terrier

Jack Russel Terrier to mały, pełen energii pies, który wymaga wiele uwagi. Spacer wokół bloku to dla niego zdecydowanie za mało. Potrzebuje zabaw, biegania i możliwości węszenia. Ze względu na to świetnie sprawdza się w różnych sportach kynologicznych, takich jak agility czy dogfrisbee. Jest to pies, który wykazuje silne przywiązanie do swojego opiekuna – jest lojalny i czuły. Uroku dodaje mu umaszczenie – białe w łatki.

8. Jamnik

Jamniki to inteligentne i bardzo niezależne psy. Są odważne, pełne życia i posiadają wyraźny instynkt łowiecki. Ich natura cechuje się nieufnością, lecz jednocześnie dużym oddaniem. Mimo niewielkich rozmiarów i krótkich nóżek są to psy myśliwskie, które nie boją się wyzwań – niestraszny im nawet niedźwiedź. Pomimo swoich niewielkich rozmiarów potrzebują dużo ruchu. Nie są to psy dla niekonsekwentnych osób.

9. West Highland White Terrier

West Highland White Terrier, zwany również Westie, to niewielki piesek o charakterystycznym białym futrze. Posiada ogromną ilość energii, jest odważny oraz inteligentny. Zyskał sławę dzięki swojej niezależności i upodobaniu do bliskich relacji z ludźmi. Ciekawostką jest, że pies tej rasy wystąpił jako jeden z bohaterów filmu przygodowego "Asterix i Obelix", gdzie nosił imię Idefiks.

10. Sznaucer miniaturowy

Sznaucer miniaturowy to niewielki pies z ogromną odwagą. Dawniej wykorzystywano go do strzeżenia gospodarstw, ale obecnie to popularny pies rodzinny. Wyróżnia go miękka sierść, która wymaga regularnych wizyt u psiego fryzjera i trymowania. Sznaucery mają silny instynkt terytorialny. Swojego podwórka i bliskich będą bronić do ostatniego tchu – również wtedy, gdy nie będzie takiej potrzeby.

11. Hawańczyk

Hawańczyki mają swoje korzenie na Hawanie na Kubie i są jedyną rasą psów wywodzącą się z tego kraju. Pomimo swojego niewielkiego rozmiaru są sprawne i inteligentne. Ich sierść jest długa i gęsta, zazwyczaj bez podszerstka lub z niewielką jego ilością. Pod względem charakteru są radosne, pełne energii i z chęcią się bawią. Doskonale sprawdzają się jako towarzysze dla rodzin z dziećmi lub seniorów.

13. Chihuahua

Chihuahua są nie tylko najmniejszą rasą psów na świecie, ale również jedną z najpopularniejszych i najdłużej żyjących. Chociaż wiele osób bezpodstawnie ich nie lubi, tym maluchom nie sposób odmówić uroku. Swojemu opiekunowi są niezwykle oddane, natomiast wobec obcych bywają nieufne. Zimą wymagają zakładania ubrań ochronnych, ponieważ źle znoszą mrozy i wilgoć.

14. Bichon Frise

Bichon Frise to pogodna rasa psów z białą, puszystą sierścią. Psy tej rasy zazwyczaj są przyjazne wobec innych zwierząt i ludzi. Mają przyjacielski charakter, są przy tym inteligentne i szybko się uczą. Zazwyczaj są to "psy jednego pana". Aby były piękne i zdrowe, wymagają regularnego strzyżenia, najlepiej pod okiem doświadczonego groomera.

15. Boston Terrier

Boston Terrier to pies energiczny i przyjacielski. Uwielbia długie spacery i zabawę, chętnie biega. Najbardziej ceni sobie towarzystwo ukochanej rodziny, której nie odstępuje nawet na krok. Przedstawiciele tej rasy doskonale odnajdują się zarówno w domach z ogrodem, jak i w blokach. Zazwyczaj nie wchodzą w konflikty z innymi psami. Ich znakiem rozpoznawczym jest skrócona kufa i duże oczy.

