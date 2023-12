Omenaa Mensah i Rafał Brzoska z Fundacją One Day-Filantropia z Serca dla ponad 1000 Polskich Dzieci

Fundacja ONE DAY wraz z Konsorcjum Filantropijnym powołanym przez Omenę Mensah i Rafał Brzoskę i parkiem rozrywki Energylandia zorganizowały Gwiazdkę ONE DAY powered by Konsorcjum Filantropijne. W magicznym wydarzeniu, które odbyło się w parku rozrywki w Zatorze wzięło udział ponad 1000 uczestników z 67 domów dziecka i placówek opiekuńczo - wychowawczych z całej Polski. Dla wielu podopiecznych była to nie tylko jedyna świąteczna celebracja, ale także jeden z najważniejszych dni w życiu.

Fot. mat. prasowe

Jak co roku w rolę pomocników świętego Mikołaja wcieliły się zaproszone gwiazdy m.in. z Grażyną Wolszczak i Lidią Popiel. Dzieci i młodzież zaśpiewały najpiękniejsze polskie kolędy wspólnie z wokalistkami: Marią Sadowską, Magdą Steczkowską i Gosią Andrzejewicz. W teatrze podopieczni mogli zapoznać się z projektami fundacji na przyszły rok. W Energylandii nie zabrakło również wolontariuszy – podopiecznych Fundacji ONE DAY, którzy jako nastolatkowie brali udział w warsztatach, terapiach, spotkaniach i wyjazdach, a dziś, jako pełnoletni przyjaciele, pomagają młodszym koleżankom i kolegom. Podczas fundacyjnej Gwiazdki nie zabrakło dobrej zabawy i wielu inspirujących rozmów. Dzięki nim podopieczni przekonali się, że nie są sami i zawsze, niezależnie od sytuacji, mogą liczyć na pomoc dorosłych.

Wierzymy w siłę ludzi. Podopiecznym Fundacji ONE DAY, potrzebne jest jedynie wzmocnienie. Kluczem, który umożliwi im wzięcie przyszłości w swoje ręce i odegranie kluczowej roli w jej kształtowaniu, jest edukacja. Za cel postawiliśmy sobie zapewnienie takiego wsparcia dzieciom, żeby umiały stworzyć sobie najlepsze warunki w dorosłym życiu – podkreśla Monika Krzyżanowska, założycielka i prezeska Fundacji ONE DAY.

W tym roku w świąteczną akcję zaangażowali się Omenaa Mensah i Rafał Brzoska. Dzięki wsparciu finansowemu powołanego przez nich Konsorcjum Filantropijnego udało się zaprosić do Energylandii ponad 1000 dzieci z 67 miast z Polski m.in. Włocławek, Żalno, Gostycyn, Tuchola Tczew, Ustka, Sulęcin, Kijany, Krasne, Elbląg, Gołdap, Lublin, Bogacica, Pęchery, Wrocław Starachowice, Gostynin, Szprotawa, Żary, Wołów, Strzegów, Łódź, Kutno, Lubliniec, Blachownia, Częstochowa, Zawiercie, Nagłowice, Bielsko-Biała, Kraków , a także zapewnić dla wszystkich bezpieczny transport.

Cieszę się, że Konsorcjum Filantropijne zostało partnerem charytatywnym Gwiazdki. W zeszłym roku wspólnie z moim mężem zorganizowaliśmy Wigilię dla tysiąca osób w kryzysie bezdomności. W tym wspólnymi siłami wsparliśmy ponad tysiąc dzieciaków i mamy nadzieję, że dołożyliśmy swoją cegiełkę, by ten świąteczny czas na zawsze zapisał się w ich pamięci – mówi Omenaa Mensah, prezeska Omenaa Foundation i inicjatorka Konsorcjum Filantropijnego.

Misją obu naszych fundacji jest pomaganie i mamy nadzieję, że z każdym rokiem będziemy pomagać jeszcze więcej i skuteczniej. Musimy wspierać dzieci niezależnie od statusu społecznego, walczyć o równe szanse, o ich jak najlepszą edukację i rozwój, bo to właśnie młode pokolenie jest przyszłością tego kraju – dodaje Rafał Brzoska, prezes Rafał Brzoska Foundation i inicjator Konsorcjum Filantropijnego.

Na wysokości zadania stanęła też Energylandia, która już drugi rok z rzędu współpracuje z Fundacją ONE DAY. Obecność elfów i palące się ogniska wprowadziły młodych gości w świąteczny klimat. Oprócz stałych atrakcji: rollercoasterów i karuzeli do ich dyspozycji było lodowisko oraz snowtubing, czyli zjazd na dmuchanych „oponach”. Dzieciaki mogły także wziąć udział w jarmarku bożonarodzeniowym i w warsztatach zdobienia pierników. Na koniec imprezy na wszystkich podopiecznych czekały upominki ufundowane przez firmy Hebe, Wedel, CCC, BIC, Lays, Pepsi i Reebok oraz pożywna niespodzianka od Yummy Party Box, który zapewnił prowiant na drogę.

Gwiazdka ONE DAY powered by Konsorcjum Filantropijne jest manifestacją siły i współpracy społecznej, ale też dowodem, że jeden dzień naprawdę może zmienić życie tych, którzy najbardziej potrzebują wsparcia. Wydarzenie to przypomina także o potędze dobroczynności i ludzkiej determinacji. Podkreśla nie tylko świąteczną radość przekazywaną dzieciom, ale także trwałezmiany, jakie wspólnie możemy wprowadzić w ich życiu.

Organizator wydarzenia: Fundacja ONE DAY

Współorganizator wydarzenia: Energylandia

Partner charytatywny: Konsorcjum Filantropijne

Konsorcjum Filantropijne to najnowsza inicjatywa Omenaa Foundation, dzięki której skala pomocy została rozszerzona na jeszcze większą skalę poprzez nawiązanie współpracy z innymi organizacjami charytatywnymi. Na projekty poszczególnych fundacji Konsorcjum przekazuje aż 30% środków zebranych podczas Wielkiej Aukcji Charytatywnej TOP CHARITY. Kluczowym działaniem Konsorcjum jest łączenie i wspieranie działań różnych fundacji, szczególnie z obszaru edukacji i zdrowia, uwzględniając zarówno lokalne inicjatywy, jak i te o zasięgu ogólnopolskim. Więcej o Konsorcjum Filantropijnym – Omenaa Mensah znajdziesz na tej stronie.

Fundacja One Day to organizacja pozarządowa ze statusem organizacji pożytku publicznego. Zajmuje się problematyką usamodzielnienia wspierając w tym procesie dzieci i młodzież z pieczy zastępczej. Działa razem z podopiecznymi od 9 lat. W 2023 roku zorganizowała: dwanaście warsztatów dla blisko stu dziewięćdziesięciu podopiecznych z sześćdziesięciu trzech placówek, bo usamodzielnienie, czyli wychodzenie z domu dziecka, to jeden z najtrudniejszych procesów. W dwóch pięciodniowych warsztatach wyjazdowych wzięło udział trzydziestu czterech podopiecznych. Kursy zawodowe dla dwójki podopiecznych dały im realne narzędzie do pozyskania pracy i podniesienia kompetencji. W aplikacji usamodzielnieni.pl która jest platformą stworzoną by integrować, pomagać i edukować Podopiecznych jest pięćset osiem aktywnych kont. Z wakacyjnych staży zawodowych skorzystało piętnastu podopiecznych mających szansę na stałe zatrudnienie. Projekt uWażni, na który składa się terapia psychologiczna (grupowa i indywidualna) cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Dzięki niej, młodzież cieszy się zdrowiem psychicznym, które w procesie dorastania jest najbardziej istotne. Do tej pory z terapii psychologicznej skorzystało pięćdziesięcioro dwóch Podopiecznych, a nabory do kolejnych grup są dwa razy w roku. Od 2014 roku Fundacja ONE DAY konsekwentnie umożliwia dzieciom z domów dziecka i rodzin zastępczych dostęp do warsztatów rozwojowych i opieki specjalistycznej, w tym psychologicznej. Ponad 2000 podopiecznych rocznie korzysta ze wsparcia Fundacji One Day.

Dla wszystkich, którzy chcieliby wesprzeć działania Fundacji: przekazanie cegiełki / lub przekazać 1,5 proc. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.oneday.com.pl.