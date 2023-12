"9 Songs" to erotyczny film dramatyczno-koncertowy, zawierający wyraźny, niesymulowany seks w wykonaniu dwóch profesjonalnych aktorów. Margo Stilley i Coronation Street Kieran O'Brien wcielili się w role Lisy i Matta. Po latach aktorka zdecydowała się opowiedzieć o tym, jak odebrano jej rolę i z czym musiała się mierzyć. "Nie wymyśliłam seksu!" – grzmiała.

"9 Songs" to film wyreżyserowany przez Michaela Winterbottoma, w którym główne role grają Margo Stilley i Kieran O'Brien. Film jest znany z realistycznego przedstawienia intymnego związku między dwojgiem ludzi, w tym scen seksu bez symulacji.

Opowiada historię miłosną dwojga młodych ludzi - Matta i Lisę - którzy rozpoczynają burzliwy romans. Obraz był uznawany za kontrowersyjny i przełomowy ze względu na swój eksploracyjny i otwarty sposób przedstawiania seksualności.

Filmowy związek jest przedstawiony za pomocą seksu i piosenki - Lisa i Matt spotykają się na koncercie, uprawiają seks, idą na kolejny koncert, uprawiają seks i tak dalej. W przeciwieństwie do "Nimfomanki" (2013) Larsa Von Triera czy podobnie dosadnego "Love" (2015) Gaspara Noe, w filmie nie ma dublerów ani żadnych sztuczek z kamerą.

Kiedy nagrywano film Stilley była niezbyt wziętą 21-letnią modelką, która nigdy wcześniej nie zajmowała się aktorstwem. Po premierze kilka lat spędziła na radzeniu sobie ze wszystkimi szyderstwami, komentarzami i intensywnymi spekulacjami medialnymi.

Po paru latach udzieliła wywiadu "Irish Independent", w którym opowiedziała o skali hejtu, któremu musiała stawić czoła.

"Ludzie byli na mnie naprawdę źli" – powiedziała. "Kiedy robiłam konferencje prasowe, ludzie krzyczeli na mnie" – wspominała. "Można by pomyśleć, że wymyśliłam seks! Mówiono mi, że jestem dz**ką i zdz**ą i jak mogę to robić. I jaki wzór do naśladowania dawałam młodym kobietom?" – powiedziała.

Co ciekawe, jej kolega z planu otrzymał bardzo mało krytyki. "Nie wymyśliłam seksu! Istnieje ogromny przemysł związany z seksem, który jest wart miliardy. Ludzie pytają mnie, czy czułam, że Michael Winterbottom wykorzystał mnie, ponieważ wcześniej nie grałam, ale zapominają, że to ja stworzyłam tę postać" – podkreśliła.

Stilley nie była gotowa na taką burzę po premierze. "W ogóle nie jestem podobna do mojej postaci Lisy i byłam naprawdę zszokowana reakcją na film, a zwłaszcza na moją rolę w nim" – zaznaczyła.

"To był film o miłości i seksie. To nie było porno. To znaczy, uprawiałam seks z moim chłopakiem ostatniej nocy i to nie było porno. To był po prostu gorący seks! '9 Songs' był prawdziwym filmem o miłości i seksie, a ja chciałam zrobić taki film i jestem z niego dumna" – dodała.

W wywiadzie aktorka wspomniała o swoim dzieciństwie. "Musiałam chodzić do kościoła co najmniej dwa razy w tygodniu (...) Mówiono nam, że seks jest zły, a uprawianie seksu poza małżeństwem grozi śmiercią i tak dalej. To wszystko było dla mnie bardzo przygnębiające" – przyznała.

Margo zaznaczyła, że nie czuje się typową aktorką. "Nie, szczerze mogę powiedzieć, że nie wpłynęło to na moją karierę. Nie jestem postrzegana tylko przez pryzmat ról kobiet, które często uprawiają seks" – stwierdziła.