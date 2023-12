Do wypadku doszło 21 grudnia w Bełżcu w województwie lubelskim. Wszystko miało miejsce na drodze krajowej numer 17, która została zablokowana po godzinie 6:00 rano. Bus zderzył się tam z ciężarówką. Zmarł jeden z mężczyzn, dziewięć osób zostało rannych.

Tragiczny wypadek w Lubelskiem. Jedna osoba zginęła, są ranni Fot. Karol Makurat/REPORTER

Śmiertelny wypadek w Bełżcu

Do wypadku doszło w czwartek 21 grudnia ok. godz. 5:30 na drodze krajowej nr 17 w Bełżcu w powiecie tomaszowskim. Samochód ciężarowy czekał w kolejce do przejścia granicznego. Zderzył się tam z busem pasażerskim. Jak podaje RMF FM, to bus miał nie wyhamować i wjechać w tył ciężarówki. Zginęła jedna osoba – to 30-letni letni mężczyzna. Rannych jest kolejnych dziewięć osób. To pasażerowie busa, w większości kobiety.

Okazuje się, że pojazd był zarejestrowany w Ukrainie i zmierzał w kierunku przejścia granicznego. Droga krajowa od godziny 6:00 była zablokowana, a problemy mają potrwać około trzech godzin. Dla samochodów osobowych wyznaczono objazd przez miejscowości Szalenik i Zatyle-Osada.

Natomiast samochody ciężarowe jadące w kierunku przejścia granicznego Hrebenne mają możliwość objazdu od strony województwa podkarpackiego przez miejscowość Siedliska.