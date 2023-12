N a profilu Mateusza Morawieckiego w serwisie X pojawił się film, który wygląda jak apel do Zachodu o pomoc. Mateusz Morawiecki zwraca się w nim po angielsku do widzów i podsumowuje ostatni tydzień "od kiedy Donald Tusk przejął władzę w Polsce". Były premier w wideo wyjaśnia, że teraz w kraju dochodzi do "łamania konstytucji i ograniczania wolności słowa".





Tego jeszcze nie grali... Zobaczcie, co opublikował Morawiecki ws. zmian w TVP

Agnieszka Miastowska

