Chylińska rzadko wspomina o mężu i dzieciach. Przed świętami zamieściła chwytający za serce wpis

Joanna Stawczyk

Choć twarz Agnieszki Chylińskiej jest mocno medialna, to gwiazda bardzo dba o to, aby jej mąż Marek i troje dzieci (17-letni Ryszard, 12-letnia Estera oraz 10-letnia Krystyna) mieli spokój od blasków fleszy i użerania się z portalami plotkarskimi. Na kilka dni przed świętami Bożego Narodzenia wokalistka zamieściła post, skierowany do fanów. Wspomniała o swoich najbliższych.