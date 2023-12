Trzeci sezon "Bridgertonów" zbliża się dużymi krokami. Z okazji świąt Bożego Narodzenia platforma Netflix podzieliła się zdjęciami z nadchodzącej odsłony serialu. Widzimy na nich zarówno znajome, jak i nieznajome twarze. Zmieniła się jedna aktorka.

Netflix podał datę premiery 3. sezonu "Bridgertonów". Podzielił się też nowymi zdjęciami z serialu. Fot. materiał prasowy Netflix

Nowe zdjęcia z 3. sezonu hitu "Bridgertonowie" (FOTO)

"Bridgertonowie", serial kostiumowy oparty na powieściach Julii Quinn, który miał premierę 25 grudnia 2020 roku, błyskawicznie stał się olbrzymim hitem Netflixa. Sukces powtórzył 2. sezon, który miał premierę 25 marca tego roku – wiernych fanów serialu zachwyciła i rozgrzała historia miłosna Anthony'ego Bridgertona (Jonathan Bailey) oraz Kate Sharmy (Simone Ashley), którzy przeszli drogę od zażartych wrogów do namiętnych kochanków.

Oczywiście każda z odsłon hitu giganta streamingowego inspiruje się powieściami pióra Jane Austen, a także estetyką w epoce georgiańskiej i czasów regencji.

Trzeci sezon skupi się na losach Penelope Featherington (Nicola Coughlan), która podawała się za znaną w socjecie plotkarę Lady Whistledown. Bohaterka od lat kocha się w Colinie Bridgertonowie (Luke Newton), który dotąd traktował ją wyłącznie jak przyjaciółkę.

Do tej pory scenarzyści "Bridgertonów" byli wierni książkowej chronologii - cykl składa się z ośmiu powieści. W przypadku 3. sezonu Netflix zdecydował się zmienić kolejność - fabuła nadchodzącej odsłony powinna bowiem kręcić się wokół Benedicta Bridgertona (Luke Thompson).

Z okazji świąt Bożego Narodzenia Netflix pokazał fanom "Bridgertonów" zdjecia zapowiadające nowy sezon. Widzimy na nich m.in. bohaterów poprzedniej odsłony - Kate i Anthony'ego, protagonistów trzeciej części, czyli Colina i Penelope, a także młodsze siostry Colina.

Przypomnijmy, że po krótkim występie w drugim sezonie "Bridgertonów" z rolą Franceski Bridgerton pożegnała się Ruby Stokes, której zaproponowano główną rolę w serialu "Lockwood & Co." Netfliksa. Aktorkę zastąpiła w trzeciej odsłonie hitu Hannah Dodd ("Enola Holmes 2").

Dotąd popularny serwis streamingowy nie dzielił się z widzami informacjami dotyczącymi daty premiery "Bridgertonów 3". W Boże Narodzenie podał, że pierwsza część 3. sezonu pojawi się w ofercie Netfliksa 16 maja 2024, zaś druga - 13 czerwca.

"Łowczynie" - serial dla fanów "Bridgertonów

Na platformie Apple TV+ miłośnicy "Bridgertonów", którzy są już znużeni czekaniem na kolejny sezon, mogą obejrzeć serial w bardzo podobnym klimacie co produkcja Netfliksa. "Łowczynie".

Serial na podstawie nieukończonej powieści Edith Wharton ("Wiek niewinności") opowiada o tzw. dolarowych księżniczkach, które próbują zaistnieć na brytyjskich salonach końca XIX wieku, gdzie panuje nieznośny wręcz tradycjonalizm. Ekranowa historia zabawowych Amerykanek ma w sobie wiele z feministycznej twórczości Sofii Coppoli, ale i bałaganiarskiej "Plotkary". Główne bohaterki adaptacji wybierają się zatem do Anglii, by dołączyć do londyńskiego sezonu towarzyskiego, w tym balu debiutantek. Nan, Lizzy, Jinny i Mabel, a także ich zamężna przyjaciółka Conchita, próbują odnaleźć się w świecie zdominowanym przez mężczyzn i zamkniętym w ramach konserwatywnej arystokracji.

