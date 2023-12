Prawo i Sprawiedliwość nie może się pogodzić z depisyzacją mediów publicznych, którą rozpoczął rząd Koalicji 15 października. Na kolejnego antyprezesa TVP partia za pośrednictwem Rady Mediów Narodowych wskazała Michała Adamczyka. Michał Adamczyk to były prowadzący propagandowe "Wiadomości" w telewizji publicznej.

Nowy prezes TVP. PiS walczy dalej i "powołuje" Michała Adamczyka. Fot. Tomasz Jastrzębowski / Reporter / East News

W walce Prawa i Sprawiedliwość o TVP ciężko się połapać. Mateusz Matyszkowicz odpuścił walkę o utrzymanie reżimowego charakteru publicznej stacji. W obozie Jarosława Kaczyńskiego okrzyknięto go zdrajcą.

W trakcie świąt Bożego Narodzenia "stara" rada nadzorcza Telewizji Polskiej powołała kolejnego, własnego prezesa stacji, Macieja Łopińskiego. To wieloletni współpracownik Lecha Kaczyńskiego i byłego posła PiS.

Należy jednak podkreślić, że są to działania prawnie bezskuteczne. Jedynym, aktualnym prezesem TVP S.A. jest Tomasz Sygut.

Teraz jednak odbyło się wtorkowe posiedzenie Rady Mediów Narodowych. Niekonstytucyjny organ zgłosił Michała Adamczyka na stanowisko prezesa TVP.

Michał Adamczyk pseudo prezesem TVP

"Pracownik TVP przed laty brutalnie pobił kobietę, a sąd uznał, że jego wina nie budzi wątpliwości" – przypomniał Onet.

Dziwne ruchy PiS wokół TVP wywołały liczne emocje w mediach społecznościowych.

"Konkurencja jest w tym środowisku bardzo duża, ale jeśli szukać w pisowskiej TVP największego degenerata, to Adamczyk musiałby znaleźć się w ścisłej czołówce. Dobra decyzja, panie prezesie Kaczyński!" – skomentował Jakub Wencel z "Gazety Wyborczej".

"To jest niewiarygodne. Odkąd we wrześniu Mateusz Baczyński ujawnił, że Adamczyk przed laty bił kochankę, przestał pokazywać się na antenie. Aż do teraz, gdy swoją twarzą zaczął firmować opór wobec zmian w mediach publicznych" – dodał Rafał Mrowicki z Wirtualnej Polski.

"Tak się rozpędzili, że do końca tygodnia wybiorą jeszcze króla Wielkiej Brytanii i nowego papieża. Jednym z nich niż może być Pereira, bo ławka coraz krótsza" – stwierdziła ministra ds. równości Katarzyna Kotula.

PiS walczy o TVP. Wystawili Michała Adamczyka do roli pseudo prezesa

Jak pisaliśmy w naTemat, jeszcze przy zamieszaniu wokół Macieja Łopińskiego specjalne oświadczenie wydał szef Rady Nadzorczej TVP Piotr Zemła. Zabrał głos w jednym z materiałów wyemitowanych w nowych "Wiadomościach".

– Jestem adwokatem i przewodniczącym rady nadzorczej Telewizji Polskiej S.A. Jedynym prezesem Telewizji Polskiej S.A. zgodnie z uchwałą rady nadzorczej, którą tworzę razem z panią mecenas Anisą Gnacikowską i panem mecenasem prof. Maciejem Taborowskim jest pan redaktor Tomasz Sygut – oznajmił.

– Dla mnie, jako dla adwokata nie ma piękniejszego uczucia niż to, kiedy mój klient odzyskuje wolność. Moim klientem od 19 grudnia jest słowo, i na państwa oczach, także w telewizji publicznej tę wolność odzyskuje – dodał.