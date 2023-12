UOKiK chce ukarać stację Polsat. Chodzi o sylwestrowy konkurs sprzed lat

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zainteresował się sprawą sylwestrowego konkursu, który dwa lata temu zorganizował Polsat. Poszło o niejasne zasady przedsięwzięcia. Stacja zamierza odwołać się od nieprawomocnej decyzji, zgodnie z którą grozi jej kara blisko 10 mln złotych.

UOKiK przyjrzał się sylwestrowemu konkursowi Polsatu z 2021 roku. Fot. Lukasz Kalinowski / East News

UOKiK chce ukarać stację Polsat za sylwestrowy konkurs

W noc sylwestrową, którą Telewizja Polsat zorganizowała 31 grudnia 2021 roku, odbył się konkurs będący wynikiem współpracy stacji ze spółką Teleaudio Dwa. Z oświadczenia UOKiK wynika, że telewidzowie mogli wziąć udział w "loterii", której główne hasło brzmiało: "Wygraj 100 tys. zł lub auto oraz nagrody dodatkowe".

"Telewizja Polsat i Teleaudio Dwa wprowadzali konsumentów w błąd co do zasad, kosztów uczestnictwa w konkursie, jego przebiegu oraz możliwych do zdobycia nagród" – czytamy w najnowszym komunikacie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

UOKiK analizując schemat całego konkursu ustalił, że widz, który chciał wziąć udział w finale gry o nagrodę główną, musiał wysłać 4 SMS-y wydając w sumie 14,76 zł. Wprowadzające w błąd były zarówno informacje pojawiające się podczas nocy sylwestrowej na ekranie, zapewnienia prowadzących, a także SMS-y wysyłane zwrotnie uczestnikom przez organizatorów. UOKiK o sylwestrowym konkursie Telewizji Polsat i Teleaudio Dwa

Prezes UOKiK ukarał organizatorów konkursu "karą finansową w wysokości blisko 10 mln zł". Polsat otrzymał sankcję w wysokości 9 557 918 zł, zaś Teleaudio Dwa - 388 269 zł. Decyzja jest nieprawomocna.

W rozmowie z portalem Gazeta.pl rzecznik prasowy Polsatu, Tomasz Matwiejczuk, przekazał, że spółka zamierza złożyć odwołanie.

Sylwestrowa Moc Przebojów - kto wystąpi?

Sylwestrowa Moc Przebojów to coroczna impreza sylwestrowa Telewizji Polsat. W tym roku koncerty w ramach tego wydarzenia znów odbędą się w Chorzowie, a konkretnie w Parku Śląskim.

Na scenie mają pojawić się takie gwiazdy jak: Enej, Danzel, Doda, Smolasty, Dawid Kwiatkowski, Majka Jeżowska, Lady Punk, Kayah i Matteo Bocelli. Gospodarzami wieczoru będą natomiast dwie pary: Marcelina Zawadzka i Krzysztof Ibisz oraz Agnieszka Kołodziejska i Adam Zdrójkowski. Imprezy z okazji powitania 2024 roku rozpocznie się o godz. 20:00.

A jak w sylwestrowym wyścigu wypada konkurencja? TVN zaprasza na wyjątkowe wydarzenie muzyczne pod nazwą "Nie idziemy na Sylwestra", które 30 grudnia poprowadzą na Marcin Prokop i Wojtek Łozowski. Widzowie zobaczą występy m.in. Małgorzaty Ostrowskiej, Mery Spolsky, Natalii Szroeder, Alicji Majewskiej, IGO, Błażeja Króla, Rubensa, Grubsona i Bartka Królika.

Telewizja Polska organizuje zaś "Sylwester Marzeń z Dwójką" w Zakopanem. Na scenie tym razem mają zaprezentować się takie gwiazdy jak: Sławomir i Kajra, Justyna Steczkowska, Blanka oraz Viki Gabor. Jak zwykle, w wydarzeniu nie zabraknie również reprezentantów muzyki disco polo.

