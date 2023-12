N ie tylko psy i koty mają problem z tym, co dzieje się w sylwestra. W tę huczną noc cierpią też dzikie zwierzęta, w tym ptaki. Różnica między nimi a naszymi pupilami polega na tym, że są na zewnątrz, nieprzygotowane, same. O to co je spotyka, zapytaliśmy eksperta.





Nie tylko psy i koty cierpią w sylwestra. Ekspert: Ptakom ze stresu pęka serce, giną w męczarniach

Daria Siemion

Nie tylko psy i koty mają problem z tym, co dzieje się w sylwestra. W tę huczną noc cierpią też dzikie zwierzęta, w tym ptaki. Różnica między nimi a naszymi pupilami polega na tym, że są na zewnątrz, nieprzygotowane, same. O to co je spotyka, zapytaliśmy eksperta.