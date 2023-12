Nowe TVP Info nadaje niecałą dobę i wzbudza emocje. "To historyczny moment"

Natalia Kamińska

T VP Info po krótkiej przerwie wróciło do nadawania. Z ekranów zniknęła nachalna propisowska propaganda, ale wprowadzone zmiany spotkały się również z krytyką. Nowy format oraz to, co się dzieje na antenie, wzbudza na razie spore emocje u komentujących.