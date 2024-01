Zaginął 15-letni Jakub. Jego ojciec dostał "skrajnie niepokojącą informację"

15-letni Jakub Krawczyk ostatni raz był widziany na dworcu PKP w Gliwicach we wtorek 2 stycznia. Jak podają policjanci, jego ojciec dostał "skrajnie niepokojącą informację", która przyczyniła się do szybszego wszczęcia poszukiwań. Funkcjonariusze apelują o pomoc.

Jakub Krawczyk zaginął. Ojciec 15-latka dostał niepokojącą informację Fot. Policja Gliwice

Zaginął 15-latek, wysłał niepokojącą wiadomość

Z informacji, które uzyskała policja, wynika, że Jakub Krawczyk w godzinach porannych wyszedł z domu w Pyskowicach, skąd miał pojechać do szkoły w Gliwicach. Miało to miejsce we wtorek 2 stycznia. Kamery monitoringu uchwyciły nastolatka na dworcu PKP w Gliwicach, jednak nie wiadomo, dokąd się stamtąd udał.

Policja opublikowała zdjęcie chłopca i prosi o pomoc w ustaleniu miejsca jego pobytu. Policjanci przekazali również wiadomość, która może być ważna dla sprawy. "Ojciec otrzymał skrajnie niepokojącą informację, dlatego też natychmiast wszczęto intensywne czynności poszukiwawcze" – przekazali funkcjonariusze.

Służby udostępniły również rysopis chłopca. "Wzrost około 160 cm, średnia budowa ciała w okularach, ubrany w czarną kurtkę z napisem na plecach NIKE, białe buty wysokie z napisem NIKE, plecak czarny z napisem NIKE. Miał czarną bluzę i granatowe spodnie" – przekazano.

Jak dodano, trwają poszukiwania I poziomu (są one podejmowane w przypadkach zagrażających życiu). "Prosimy każdą osobę, która posiada jakiekolwiek informacje o miejscu pobytu zaginionego Jakuba Krawczyka, o pilny kontakt z numerem 47 8592255 lub pod numer 112" – apelują policjanci.

Znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze?

– Telefon interwencyjny dla osób w trudnej sytuacji życiowej Kryzysowy Telefon Zaufania – wsparcie psychologiczne: 116 123 czynny codziennie od 14.00 do 22.00

– Całodobowe centrum Wsparcia dla osób w kryzysie emocjonalnym: 800 70 22 22

– Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

– Jeśli w związku z myślami samobójczymi lub próbą samobójczą występuje zagrożenie życia, w celu natychmiastowej interwencji kryzysowej zadzwoń pod numer 112 lub udaj się na oddział pogotowia do miejscowego szpitala psychiatrycznego.

– Telefon zaufania Polskiego Forum Migracyjnego, pod którym wsparcie udzielane jest w języku ukraińskim i rosyjskim. Infolinia: 669 981 038 (działa w poniedziałki 16:00–20:00, środy (10:00–14:00), piątki (14:00–18:00).