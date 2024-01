Cyklon Henk nadciąga z groźnymi zjawiskami. To będzie powrót ostrej zimy

W środę niedaleko Polski pojawi się cyklon Henk, który mocno zamiesza w naszej pogodzie. W wielu regionach warunki będą naprawdę trudne, ponieważ wystąpią tam opady śniegu i deszczu, silny wiatr i ogromne różnice w temperaturze. Prognozy pogody pokazują, że między najchłodniejszym a najcieplejszym miejscem różnica sięgnie niemal 20 st. C. Oto co nas czeka.

Cyklon Henk w pobliżu Polski. Szykuje się powrót naprawdę śnieżnej zimy Fot. Marek Kowalczyk/REPORTER, wxcharts.com

W środę (3.01) w pobliżu Polski znajdzie się cyklon Henk, który urządzi nam istną powtórkę z prawdziwie zimowej pogody. Według Onetu, od rana ładnie będzie jedynie na południowym zachodzie i zachodnich krańcach. Resztę kraju spowiły ciemne chmury, które przyniosą ze sobą bardzo intensywne opady.

Cyklon Henk w pobliżu Polski

Opadów deszczu, w tym deszczu ze śniegiem, trzeba spodziewać się od Podlasia i wschodniego Mazowsza aż po Pomorze Gdańskie. W tych częściach kraju może również wystąpić gołoledź.

Z kolei na północy, od Gdańska po Suwałki i Białystok przez cały dzień będzie mocno sypać. Wieczorem ma się tam pojawić nawet 5-10 cm śniegu. Towarzyszyć temu mogą przejściowe opady marznącego i lodowego deszczu.

W pozostałych regionach szykuje się pogodowa przeplatanka. Chwilami będzie słońce, ale na niebie nie zabraknie też chmur, które przyniosą ze sobą przelotne opady deszczu.

Ogromne różnice temperatur

Cyklon Henk wywoła również naprawdę duże różnice temperatur między poszczególnymi regionami. W najcieplejszym momencie dnia słupki rtęci na termometrach pokażą:

od -6 st. C na Suwalszczyźnie,

0 st. C w Trójmieście,

7 st. C w Warszawie,

10-11 st. C na południu i zachodzie,

12 st. C w okolicy Wrocławia.

Warto wspomnieć również o silnym i porywistym wietrze, który miejscami osiągnie prędkość do 40-60 km na godz. Jakby tego było mało, w całym kraju biomet będzie niekorzystny.

Uwaga na gołoledź

W nocy ze środy na czwartek w całej Polsce pojawią się opady, nie będą one jednak tak mocne jak w dzień. Śnieg i powodujący gołoledź marznący deszcz mają wystąpić jedynie na Pomorzu Gdańskim, Warmii, Mazurach i Podlasiu.

Nie zabraknie też różnic temperatur. Na Suwalszczyźnie słupek rtęci ma wskazać od -9/-8 st. C, 5 st. C w centrum i nawet 7 st. C na Nizinie Śląskiej. Do tego umiarkowany wiatr, który nad morzem i na południu może wiać nawet do 55 km na godz.

Alerty IMGW również w środę

Przypomnijmy, że jeszcze w środę w niektórych województwach aktualne pozostają alerty IMGW. Alarmy pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu obowiązują w województwach: