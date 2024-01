10 najładniejszych średnich ras psów. Nie wszystkie są dobrze znane

Jedne codziennie spotykasz na spacerach, o istnieniu innych nie miałeś pojęcia. Oto 10 najładniejszych średnich ras psów – są nie za duże, nie za małe, piękne i mądre. Miejmy nadzieję, że znajdziesz wśród nich swojego pupila!

Border collie – jedna z najładniejszych średnich ras psów fot. 123rf.com

1. Border Collie

Border collie należą do najinteligentniejszych ras psów na świecie. Występują w wielu umaszczeniach i długościach sierści. Ich znakiem rozpoznawczym są bystre oczy – mówi się, że "zaganiają owce oczami". Rasa doskonale odnajduje się w psich sportach.

2. Samojed

Samojedy to przepiękne psy z białą puchatą sierścią. Niektórzy mówią, że "wyglądają jak chmurki". Pod ich bujnym futrem kryją się mocne muskuły – nie są to psy odpowiednie dla osób nieaktywnych lub seniorów.

3. Pudel średni

Pudle występują w czterech odmianach – jedną z nich jest pudel średni. W kłębie osiąga on wysokość do 45 cm, jego maksymalna waga to 14 kg. Tak jak inne pudle ma miękką w dotyku, kręconą sierść – i choć wygląda to pięknie, wymaga strzyżenia.

4. Cocker spaniel angielski

Cocker spaniel angielskiej to średniej wielkości pies osiągający wagę od 11 do 25 kg. Występuje w wielu umaszczeniach, z których najpopularniejsze jest pomarańczowe i piaskowe. Jego znakiem rozpoznawczym jest łagodne spojrzenie i długie uszy. 5. Chow-chow

Chow-chow to rasa, której nie sposób pomylić z żadną inną. Wyróżnia się puszystą sierścią, mądrymi oczami i... niebieskim językiem. Wygląda jak miś, ale niech nie zwiedzie was jego wygląd – to nie jest pies, który będzie chodził przy nodze.

6. Beagle

Beagle są jedną z najpopularniejszych myśliwskich ras psów. Wyróżniają się pięknym umaszczeniem i długimi uszami. To psy, które potrzebują dużej ilości ruchu, a znudzone mogą wyć lub niszczyć. Nie są polecane dla osób nieaktywnych.

7. Shiba inu

Shiba inu wyglądem przypominają lisy – zwłaszcza te rude. Mają puszystą sierść, skośne oczy i przyjazne pyszczki. Chociaż wyglądają sympatycznie, są dość niezależne. U rasy występuje silny instynkt łowiecki.

8. Owczarek australijski

Owczarki australijskie to rasa, która powstała nie w Australii, a w USA. Jej przedstawiciele są bardzo inteligentni i zwinni. Występują w wielu umaszczeniach i różnych długościach ogonów – u niektórych aussie są one krótkie jak u owiec.

9. Bearded Collie

Bearded Collie to psy pasterskie pochodzące ze Szkocji. Ich cechą charakterystyczną jest długa i szorstka sierść. "Brodacze", bo tak inaczej nazywana jest rasa, występują w wielu kolorach. Są to psy przyjacielskie, aktywne i zdrowe.

10. Nova Scotia Duck Tolling Retriever

Nova Scotia Duck Tolling Retriever to rasa rzadko spotykana w Polsce, jednak należąca do grona najpiękniejszych i najmądrzejszych. Wyróżnia ją sierść w odcieniach złota, przyjacielski pyszczek i białe znaczenia. Wygląda bardzo sympatycznie i taka jest.

Ważne!

Wybierając psa, nigdy nie kieruj się wyłącznie jego wyglądem. Przeczytaj opisy rasy, porozmawiaj z osobami, które mają takiego czworonoga, a także z hodowcami. Znajdź czas na obserwację psów tej samej rasy, poznaj koszty ich utrzymania i najczęstsze choroby. Zawsze mierz siły na zamiary, a pseudohodowle omijaj szerokim łukiem.

