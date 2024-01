Maciej Orłoś poprowadził pierwszy odcinek "Teleexpressu" po prawie 8 latach przerwy. W najnowszym wydaniu magazynu opowiedział o wojnie w Ukrainie, wojnie na Bliskim Wschodzie, debiucie Myszki Miki, a także o mistrzostwach świata... w rzutkach. – Lubię wracać tam, gdzie byłem już – stwierdził prowadzący.

Maciej Orłoś wrócił do TVP. Oto, co działo się w "Teleexpressie". Fot. Teleexpress

Maciej Orłoś wrócił do TVP. Oto, co działo się w "Teleexpressie"

Sympatycy starego "Teleexpressu" czekali na ten moment przez prawie 8 lat. Maciej Orłoś wrócił do TVP i poprowadził pierwsze wydanie programu zaczynając od nawiązania do Zbigniewa Wodeckiego.

– Witam po krótkiej przerwie. Lubię wracać tam, gdzie byłem już – powiedział. Stwierdził także, że "Teleexpress" wchodzi na nowe tory. – Będzie jechał szybko, dynamicznie, lekko, punktualnie i rzetelnie – zapewnił prowadzący.

W magazynie poruszono tematy wojny w Ukrainie, konfliktu na Bliskim Wschodzie między Izraelem a Palestyną, bezpieczeństwa na drogach, a także o nowym albumie Jennifer Lopez.

Dziennikarz TVP zaczął jednak od przedstawienia skutków marznącego deszczu, który doprowadził do ogromnych opóźnień wielu pociągów w kraju.

Jako ciekawostkę przedstawiono konkurs mistrzostw świata w rzutkach. Awansował w nim bowiem 16-latek. Dziennikarz mówił także o rocznicy debiutu Myszki Miki. W tym czasie pozwolił sobie na żart.

– Trudno w to uwierzyć, ale Myszka Miki zadebiutowała na ekranie nawet wcześniej niż ja, bo w 1988 roku – powiedział. Nie zabrakło także materiału o młodzieżowym słowie 2023 roku.

Maciej Orłoś w TVP: Miłe jest to, że mogę państwa zaprosić na jutrzejszy "Teleexpress"

Nie obyło się także bez wspomnienia o zamieszaniu wokół mandatów Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego czy też o pracach Koalicji Obywatelskiej nad projektem "Kredytu 0 proc.".

Na zakończenie programu Orłoś pożegnał się z widzami. – A dla mnie miłe jest to, że mogę państwa zaprosić na jutrzejszy "Teleexpress". Odjeżdżamy jutro, punktualnie o 17:00. Do zobaczenia – powiedział.

Jak pisaliśmy w naTemat, dziennikarz jeszcze wczoraj zapowiedział powrót na antenę TVP. "Czwartek, 4 stycznia, godzina 17, Maciej Orłoś, zapraszam na Teleexpress. P.S. to nie jest fotomontaż!" – napisał na Instagramie.

Maciej Orłoś o odejściu z TVP: Chodziło o łamanie kręgosłupów

Twarz "Teleexpressu" Jeszcze na przełomie listopada i grudnia w naTemat wyjaśniła powody odejścia z TVP po przejęciu władzy w stacji przez Jacka Kurskiego.

– To nie o to chodzi, że ja odszedłem z telewizji, bo tam prawica tak ogólnie, hasłowo mówiąc "przejęła władzę". Gdyby ona po prostu prowadziła uczciwie media, to ja bym tam był – powiedział.

– Ja bym po prostu wiedział, że mogę uczciwie pracować i są tam gdzieś ci ludzie, którzy rządzą Polską. W tym wszystkim chodziło bardziej o styl nie do przyjęcia, chamstwo, działania propagandowe, łamanie kręgosłupów dziennikarzom – dodał.