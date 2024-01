W mediach wybuchła seks afera. Wszystko przez żądnych przygód swingerów, którzy nie dają spokojnie żyć sąsiadom. Seks party urządzili ostatnio nawet na balkonie. Nagranie z tych momentów trafiły do sieci. Lokalsi masowo zgłaszali sprawę na policję.

Swingersi uprawiali seks na balkonie. Sąsiedzi wezwali policję. (Zdjęcie ilustracyjne). Fot. A. Farnsworth/agefotostock / East News

Do zaskakujących zdarzeń doszło w jednej z luksusowych kamienic w Houston w Teksasie. Tamta okolica jak dotąd była dość spokojna. Aż w sieci pojawiło się ogłoszenie z apartamentem na wynajem.

Ale mogli sobie na niego pozwolić jedynie zamożni goście, bowiem – jak podaje Fox 26 – jeden nocleg kosztuje tam 486 dolarów. Tamtejsi mieszkańcy opowiadają, że w praktyce odbywają się tam imprezy, a oni sami mają już dość hałaśliwych gości.

Impreza swingersów na luksusowym osiedlu. Uprawiali seks na balkonie

Ponadto ostatnio we wspomnianym apartamencie doszło do szokujących scen. Pewna para zaczęła uprawiać seks na balkonie, a ponadto inna kobieta przechadzała się całkiem nago pod kamienicą.

Mieszkańcy wyjęli telefony i zaczęli nagrywać. Materiały trafiły do mediów.

Sprawę opisała telewizja Fox 26 i Daily Star.

– Dwie osoby zdecydowały się zaangażować w pewne czynności dla dorosłych właśnie tam, na naszych oczach, na oczach wszystkich – opisywał mediom jeden z mieszkańców.

Dodał, że "sąsiedzi wykonali już w sumie 87 telefonów na policję i wysłali niezliczone mejle z prośbą o zamknięcie przybytku wynajmu krótkoterminowego". Nic to jednak nie zmieniło. Z relacji mężczyzny wynikało, że lokal nadal jest wynajmowany na imprezy swingersów.

– Zgłoszone zachowanie jest niedopuszczalne, a gość dokonujący rezerwacji został usunięty z naszej platformy – przekazał z kolei dziennikowi Daily Star przedstawiciel serwisu umożliwiającego wynajem.

To nie jedyna taka głośna sprawa z seksem w miejscu publicznym, o której w ostatnim czasie rozpisują się media w USA.

Jedna z kobiet miała uprawiać seks z mężem i całować jednocześnie dwóch jego znajomych, ku uciesze sali obserwatorów. Takie rzeczy działy się w znanej restauracji fast food. Do erotycznych scen doszło na imprezie pracowniczej.

Alkohol lał się strumieniami, wszyscy świetnie się bawili, a na koniec doszło nawet do... seksu grupowego. Tylko jedna osoba się na to poskarżyła i sprawa wyciekła nawet do sieci.