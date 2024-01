Fot. Artur Zawadzki / REPORTER

Choć aktorka ta ma dopiero 33 lata, tzw. nudografia Magdaleny Koleśnik jest już dość rozbudowana. To jedna z tych artystek, która w ostatnich latach często pojawia się nago na ekranach. Dosłownie całym ciałem Koleśnik zagrała m.in. w serialach "Rojst", "Kruk", czy "Krakowskie potwory" oraz filmach "Inni ludzie" i "Ondyna".

W ostatniej ze wspomnianych produkcji Magdalena Koleśnik nago w scenach seksu pojawia się... ze swoim młodszym bratem. I nie chodzi wcale o to, że przez niespokrewnionych ze sobą ludzi odtwarzana jest historia relacji typu "incest". Aktorce w gorących scenach uniesień naprawdę partnerował jej przyrodni brat Bartosz Bielenia.

Z tego względu scena seksu z filmu "Ondyna" przez wiele osób jest uważana za jeden z najpoważniejszych momentów w polskiej kinematografii. Okazuje się jednak, że dla utalentowanego aktorskiego rodzeństwa odgrywanie pary kochanków wcale nie było wielkim wyzwaniem.

Magdalena Koleśnik o nagich scenach z Bartoszem Bielenią jakiś czas temu szczerze opowiedziała w rozmowie z magazynem "Wysokie Obcasy":

My się lubimy i sobie ufamy. Miałam wrażenie, że to ekipa miała większy problem z tym, że mamy sceny seksu, niż my. My mieliśmy luz.

Magdalena Koleśnik

o nagrywaniu scen seksu ze swoim bratem