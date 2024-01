"Najseksowniejsza kobieta świata" dostała bana od TikToka. Wszystko przez... eksponowanie dekoltu

Paige Spiranac wyróżniała się w golfie już na poziomie akademickim, grając dla uniwersytetów w Arizonie i San Diego. Chociaż jej profesjonalna kariera w golfie nie była długa, to jej umiejętności sportowe, w połączeniu z aktywnością w mediach społecznościowych, pozwoliły jej na zbudowanie pokaźnej bazy fanów. Ostatnio jej publikacje na TikToku zostały zbanowane. Influencerka jest znana z tego, że lubi pozować w kusych strojach. Tak było i tym razem.

Paige Spiranac dostała bana. Potem znowu pokazała piersi na polu golfowym Fot. Instagram.com / @_paige.renee

Paige Spiranac to amerykańska influencerka i modelka. Na Instagramie śledzą ją prawie 4 miliony użytkowników. Na TikToku także ma pokaźne grono followersów - aż 1,5 miliona obserwatorów.

Na czym polega medialny fenomen 30-latki? Paige jest znana z promowania golfa wśród kobiet i młodych ludzi oraz z angażowania się w różne kampanie i inicjatywy. Jej obecność w mediach społecznościowych, gdzie regularnie publikuje treści związane ze swoimi treningami, stylem życia i modą, przyczyniła się do zwiększenia jej popularności poza światem sportu.

Spiranac jest również zaangażowana w różne działania charytatywne i kampanie przeciwko molestowaniu internetowemu.

Należy zaznaczyć, że Paige, pochodząca z USA, została uhonorowana tytułem "najseksowniejszej kobiety świata" w czerwcu 2022 roku przez magazyn "Maxim". Obecnie uznaje się ją za najbardziej wpływową influencerkę w środowisku golfowym.

Amerykańska celebrytka w ostatnich dniach szczególnie zwróciła na siebie uwagę. Dlaczego? Zauważyła, że jej posty na TikToku napotkały na tzw. shadow ban, co oznacza, że nie są one szeroko rozpowszechniane wśród użytkowników tej aplikacji. Powodem tego ograniczenia okazało się zbyt wyzywające eksponowanie dekoltu.

Paige dała do zrozumienia, że nie zamierza się tym specjalnie przejmować. Spiranac wyraziła swoje niezadowolenie na platformie X, podkreślając, że tutaj jej treści nie są podobnie ograniczane. Następnego dnia dodała kolejne, szczególnie śmiałe zdjęcie.

Influencerka odpowiedziała fanom na pytanie, które wyjątkowo często się pojawia. Poinstruowała ich także, jak ustawić się do uderzenia w piłkę golfową. "Często dostaję to pytanie. Tak, gra w golfa z piersiami jest wymagająca. Kluczem jest odpowiednie ustawienie! Postaraj się przełożyć lewą rękę nad lewą i schowaj prawą rękę. Nie ma za co" – napisała.

Wayne gwiazdą filmów porno. Niebawem postawi swój pierwszy krok w branży freak-fight

W najbliższą sobotę, 13 stycznia, odbędzie się siódma edycja gali freak show fight organizowanej przez polską federację Prime Show MMA. Wydarzenie to odbędzie się w Hali Widowiskowo-Sportowej w Koszalinie, a głównym punktem programu będzie rewanżowa walka między Pawłem Jóźwiakiem a Jackiem Murańskim.

Na gali zobaczymy także w akcji Natalie Wayne, gwiazdę filmów dla dorosłych, która zyskała rozgłos podczas Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej w Katarze. Jej udział w freak-fightach potwierdzono już w październiku ubiegłego roku. Wayne zmierzy się z Bernadettą "Bouncing Betty" Urbańską, tancerką i znaną osobowością świata twerku.

– Jeśli masz dużo hejterów, to ludzie, którzy chcą ci napisać coś dobrego, oni tego nie napiszą publicznie, bo boją się tego, że też zostaną zhejtowani. Dostaję naprawdę dużo pozytywnych wiadomości (red. - prywatnie) – stwierdziła w rozmowie z Goniec Sport.

Zapytana przez reporterkę o wiek widzów, którzy przeważnie oglądają filmy z jej udziałem, Wayne odpowiedziała: Dla produkcji dla dorosłych nie ma przedziału wiekowego. Wszyscy oglądają, oglądali i będą oglądać, tylko nie wszyscy się do tego przyznają.

Na Instagramie Wayne zebrała ponad 65,9 tys. obserwatorów. W komentarzach pod postami, które są związane z PRIME MMA 7, można znaleźć zarówno komentarze wspierające celebrytkę w jej karierze sportowej, jak i te, wytykające jej pracę w branży porno. "Błyskotliwa i zmysłowa, powodzenia!"; "Tak wytykają pomarańczową platformę, a ty masz więcej klasy"; Szczerze, jesteś bardzo odważna i podziwiam za poczucie humoru" – czytamy.