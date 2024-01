Przełomowa decyzja Korei Południowej – kraj zakazał jedzenia psów. "Nie sądziłam, że tego dożyję"

Daria Siemion

J edni nigdy by go nie zjedli, dla innych to ulubiony przysmak. Psie mięso od lat wzbudza emocje na całym świecie. Teraz, na prośbę obywateli, uboju i spożywania psów zakazała Korea Południowa.