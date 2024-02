10 najpiękniejszych gatunków węży. To niesamowite, że stworzyła je natura

U jednych wzbudzają zachwyt, u innych strach, jednak bez względu na reakcję każdy przyzna, że węże to jedne z najbardziej niezwykłych dzieł natury. Oto 10 tych najpiękniejszych. Zobaczyć je w środowisku naturalnym to zaszczyt, choć niektórych ze względu na śmiercionośny jad lepiej unikać.

Pyton zielony – jeden z najpiękniejszych węży na świecie fot. 123rf.com

1. Żararaka rogata (Bothriechis schegelii)

Żararka rogata to jadowity wąż występujący w Ameryce Środkowej. Jego cechą charakterystyczną są jaskrawe kolory i zmodyfikowane łuski nad oczami przypominające rogi. To jedyny wąż na świecie, który potrafi schwytać lecącego ptaka. Podczas ataku owija się wzdłuż gałęzi drzewa, a gdy ofiara nadlatuje, szybko się prostuje, wyrzucając w powietrze aż 80 proc. swojego ciała. Jest silnie jadowity. Osiąga długość do 75 cm.

2. Kobra królewska (Ophiophagus hannah)

Kobra królewska to jeden z najbardziej rozpoznawalnych węży na świecie. Ten jadowity gad osiąga długość do 5,7 m i waży nawet 9 kg. Zamieszkuje lasy i dżungle w Azji południowo-wschodniej. Żywi się przede wszystkim wężami, ale nie gardzi też małymi ssakami. Zdarza się, że zjada przedstawicieli własnego gatunku. Doskonale pływa i świetnie się wspina. Jad kobry jest tak silny, że jednym wstrzyknięciem mógłby zabić słonia.

3. Boa psiogłowy (Corallus caninus)

Boa psiogłowy to duży wąż, który w niektórych populacjach (np. w dorzeczu Amazonki) może mierzyć nawet 3 m. Od innych węży odróżnia go duża, wyraźnie wyodrębniona głowa. Ma piękne intensywnie zielone ubarwienie z dodatkiem bieli. Gad zamieszkuje tropikalne lasy Ameryki Południowej. Żywi się małymi ssakami i ptakami. Ofiary chwyta, siedząc na drzewach, łapiąc je ostrymi zębami. Jest delikatny i trudny w hodowli.

4. Żmija jamista (Trimeresurus insularis)

Żmija jamista to jeden z najbardziej kolorowych węży na świecie. Słynie z pięknych niebieskich i zielono-niebieskich kolorów. Niektóre populacje występują też w żółtych wariantach. Zwierzę występuje we wschodniej Indonezji. Mieszka na drzewach w suchych lasach. Ma bardzo silny jad. Poluje na ptaki, nietoperze i małe gryzonie. Ma charakterystyczną pionową źrenicę. Mierzy ok. 70 cm długości.

5. Pyton zielony (Morelia viridis)

Pyton zielony to bez wątpienia jeden z najpiękniejszych węży, zarazem jeden z najlepszych myśliwych. Ten ogromny intensywnie zielony wąż poluje w nocy, łapiąc gryzonie i ptaki. Występuje w Indonezji, Australii i Nowej Gwinei. Jego naturalnym środowiskiem są tropikalne lasy. Większość czasu spędza na drzewach, ale zdarza się, że schodzi na ziemię, by się wygrzać. Ofiary uśmierca poprzez uduszenie.

6. Boa tęczowy (Epicrates Centaria)

Boa tęczowy to jeden z najbardziej niezwykłych węży. Jego nazwa pochodzi od wyjątkowego ubarwienia, które w blasku słońca przybiera odcienie tęczy. Zwierzę mieni się, jakby było polane benzyną. W naturze boa tęczowy występuje w Ameryce Południowej, ale to dość popularny wąż hodowlany. Żywi się głównie małymi ssakami, które dusi. Według niektórych danych w niewoli może żyć nawet 20 lat, dorastając do ok. 2 m długości.

7. Mamba czarna (Dendroaspis Polylepis)

Czarna mamba jest największym jadowitym wężem występującym w Afryce. Typowa długość gada to 2,5 metra, ale niektóre osobniki dorastają do ponad 4. Nazwa węża pochodzi od jego ciemnego ubarwienia, jednak nie wszystkie mamby są czarne – zdarza się, że ich łuski przybierają ciemnozielony odcień. Co ciekawe, jest to jeden z najszybszych węży świata – porusza się z prędkością do 20 km/h. Spokojnie dogoni uciekającego człowieka.

8. Gałęźnica szorstkołuska (Atheris squamigera)

Gałęźnica szorstkołuska to wąż zamieszkujący tropikalne lasy Nigerii, Kamerunu i Gwinei. Ma bardzo silny jad, który może być groźny dla ludzi – powoduje obrzęk i problemy z krzepliwością krwi. Dorosłe osobniki wyróżnia jasnozielona lub jasnobrązowa barwa z bladożółtymi plamami. Zwierzę żywi się żabami, małymi gryzoniami i jaszczurkami. Osiąga długość do 70 cm. Ma charakterystyczne duże oczy z pionową źrenicą i wystając łuki, dzięki którym przypomina smoka.

9. Wężolot rajski (Chrysopelea Paradisi)

Wężolot rajski to jeden z niewielu "latających węży". Skacząc z jednego drzewa na drugie, może pokonać nawet 10 metrów. Na filmach w zwolnionym tempie widać jak podczas lotu trzyma nieruchomo głowę, wijąc ciało, co zapewnia mu sterowność. Zwierzę jest lekko jadowite – wystarczająco, by uśmiercać małe gryzonie czy ptaki, ale za mało, by zabić człowieka. Zdarza się też, że dusi ofiarę długimi zębami. Wzdłuż grzbietu ma charakterystyczne pomarańczowe plamy.

10. Niebieski wąż koralowy (Calliophis bivirgatus)

Niebieskie węże koralowe mierzą ok. 1,5 metra długości. Łatwo rozpoznać je po czerwonej głowie, ogonie i brzuchu. Reszta ciała jest ciemna, zazwyczaj w odcieniach czerni lub błękitu. Ten nietypowy gad ukrywa się w ściółkach lasu, skąd z zaskoczenia poluje na inne węże. Kiedy jest zagrożony, pokazuje swój czerwony ogon, a ponieważ jest jadowity, lepiej go unikać – zdarzały się śmiertelne ukąszenia ludzi. Zwierzę występuje w Malezji.

