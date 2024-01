Na tę premierę wielu czeka z zapartym tchem. Już wkrótce wszystkie tajemnice zostaną rozwiane

W świecie mobilnych technologii są takie wydarzenia, które nieprzypadkowo wzbudzają żywiołowe zainteresowanie. Do takowych zaliczają się z pewnością premiery kolejnych modeli flagowego smartfona marki Samsung. Już wkrótce będziemy świadkami takiego właśnie sprzętowego debiutu. 17 stycznia oficjalnie zaprezentowany zostanie całemu światu Samsung Galaxy S24.

17 stycznia oficjalnie zaprezentowany zostanie całemu światu Samsung Galaxy S24. Co już wiadomo na temat najnowszego modelu flagowego smartfona koreańskiego producenta?

W branży urządzeń mobilnych tradycją staje się milczenie w sprawie podawania pełnej specyfikacji inteligentnych telefonów przed ich oficjalną premierą. Przynajmniej ze strony ich producentów, dla których utrzymywanie w tajemnicy pewnych informacji dotyczących nadchodzących nowości, ulepszeń i innowacji w projektowanych urządzeniach potęguje rozgłos wokół wyczekiwanych przez wielu użytkowników modeli.

Oczywiście media rządzą się swoimi prawami, dlatego skrzętnie nagłaśniają wszelkie spekulacje, przecieki i inne informacje pochodzące z nieoficjalnych źródeł. Niewykluczone, że część z nich "przecieka" celowo, zresztą zdarza się, że sam producent ogłasza albo potwierdza niektóre rozwiązania. Dlatego w okresie oczekiwania na nowe smartfony zazwyczaj coś tam wiadomo na ich temat, ale nie wszystko jest jeszcze odkryte.

Z takim przypadkiem mamy właśnie do czynienia, gdy mowa o funkcjonalnościach Samsung Galaxy S24. Jako że nowy flagowy smartfon koreańskiego producenta ma tak samo jak poprzednie generacje wprowadzać innowacyjne rozwiązania i zaawansowane technologie dla entuzjastów mobilnych urządzeń, wielu czeka z zapartym tchem na jego premierę. Tym bardziej że dotychczasowe doniesienia brzmią obiecująco.

Galaxy S24 ma być zasilany przez innowacyjny procesor Exynos 2400. Ów chipset mobilny (prognozowana struktura to 10 rdzeni w konfiguracji 1+2+3+4) zaprojektowano tak, by wydajność na wysokim poziomie szła w parze z energooszczędnością z prawdziwego zdarzenia. Mowa ponoć o prawie dwukrotnym wzroście ogólnej wydajności i blisko 15-krotnym wzroście wydajności sztucznej inteligencji.

Częścią tego potężnego procesora ma być stworzony we współpracy z firmą AMD procesor graficzny Xclipse 940. Jaką największą korzyść przyniesie GPU, który znajdzie się na pokładzie Exynosa 2400? Mają być to bardziej realistyczne wrażenia w grach mobilnych. Dzięki zastosowaniu tego właśnie układu graficznego gracze będą mogli cieszyć się ulepszonym renderowaniem cieni, odbić i oświetlenia podczas rozgrywki na telefonie.

Jak podają media, Galaxy S24 będzie korzystał z systemu Android 14 z interfejsem One UI 6.1. Ta przesiadka otworzy userom drzwi do wielu ciekawych funkcji sztucznej inteligencji i wprowadzi nowy wymiar personalizacji. W grę wchodzą m.in. tworzenie unikalnych tapet w oparciu o własne preferencje, zamiana tekstu na obraz, tłumaczenie rozmów głosowych w czasie rzeczywistym czy automatyczne punktowanie notatek.

Sztuczna inteligencja (autorski system Galaxy AI) wesprze również fotograficzne umiejętności najnowszego flagowca z logo Samsung. Inteligentny edytor zdjęć ma zaoferować amatorom mobilnych fotek m.in. rozszerzanie obrazów poza kadr oraz precyzyjne przesuwanie obiektów na fotografii. Wróble ćwierkają, że nowością w aparacie wyczekiwanego następcy Galaxy S23 będzie 10-krotny zoom optyczny.

Co się tyczy ekranu, to w przypadku Samsung Galaxy S24 możemy mówić co najmniej o panelu AMOLED o rozdzielczości FullHD+, przekątnej większej niż 6,1 cala i technologii odświeżania w zakresie do 120 Hz. Siłą rzeczy nowy model będzie nieco wyższy i szerszy od swoich poprzedników. Wiadomo, że umieszczona w smartfonie bateria o pojemności od 4000 do 5000 mAh (zależnie od wariantu) zapewni trzy funkcje ochrony.

Samsung Galaxy S24, tak jak trzy poprzednie serie, ukaże się w trzech różnych modelach (standardowy, Plus i Ultra). Wszystko stanie się jasne 17 stycznia 2024 roku. A już teraz osoby zainteresowane zakupem flagowego smartfona marki Samsung mogą skorzystać z różnych akcji promocyjnych np. zapisać się na powiadomienie o premierze w formularzu na stronie sklepu internetowego RTV Euro AGD i zaoszczędzić 250 zł.