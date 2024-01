Dlaczego kaczkom nie jest zimno w nogi? Natura zaopatrzyła je w genialny mechanizm

Chodzą po lodzie, pływają zimą w jeziorach i żyją. Jak to możliwe, że kaczki nie marzną? Dlaczego ich stopy nie roztapiają śniegu? Okazuje się, że natura zaopatrzyła je w specjalny mechanizm, który stał się podstawą inżynierii. Bo człowiek – jak zawsze – może jedynie naśladować naturę.

Kaczkom nie jest zimno w nogi i nie topią lodu fot. 123rf.com

Kaczkom w zimę nie jest zimno

Próbowaliście kiedyś stanąć bosymi stopami na śniegu? Wysoce prawdopodobne, że nie, ale na pewno braliście w gołe ręce kawałek śniegu. Zakładam, że było wam wtedy bardzo zimno, a śnieg natychmiast zaczął topnieć w waszych rękach. Jak to zatem możliwe, że kaczki chodzą po lodzie i nie jest im zimno?

Sekret tkwi w gruczole kuprowym położonym u nasady ogona. Wydziela on tłustą substancję, która natłuszcza pióra, zapewniając im wodoodporność. Kiedy kaczka "grzebie" w swoich piórach, rozprowadza tę wydzielinę po całym ciele, tworząc sklejoną, nieprzemakalną skorupę.

Ale to nie wszystko! Kaczki bezpośrednio przy ciele mają grube puchowe pióra, a pod nimi warstwę tłuszczu. Całości dopełnia gruba warstwa izolacyjna z piór wierzchnich. Co więcej, kaczki śpią w grupach, by ogrzewać siebie nawzajem. Mają też zimne stopy, które dają im możliwość pływania i chodzenia po śniegu.

Kacze nogi to fenomen

System krwionośny u kaczek działa inaczej niż u ludzi. U krzyżówek tętnice leżą równolegle do siebie, są mocno ściśnięte. Płynie nimi ciepła i bogata w tlen krew tętnicza. Z kolei żyłami płynie zimna, bogata w dwutlenek węgla krew żylna. Kiedy ciepła krew tętnicza spływa na dół, zimna krew żylna płynie w górę.

Krew, która ląduje w stópkach, jest zimna, chłodząc stopy i nie powodując rozmarzania lodu. Kiedy ta sama krew płynie w górę, łapie ciepło od krwi tętniczej, która płynie do nóżek. Tym samym kaczce nie jest zimno w nogi, a krew, która krąży po jej organizmie, jest ciepła.

Ten mechanizm zapewnia kaczce doskonałą izolację termiczną. Ludzie wykorzystali go w inżynierii, tworząc przeciwprądowe wymienniki ciepła, wykorzystywane m.in. w ogrzewaniu centralnym i budowie silników. Natura wymyśliła go sama, nie kończąc szkół i studiów, nie biorąc wypłaty. Trzeba przyznać, że to imponujące.

Niezwykłe życie kaczek

Kaczki, a dokładniej kaczory, to zwierzęta słynące z jurności. Do współżycia nie potrzebują ani zgody partnerki, ani jej życia – zdarza się, że dopuszczają się aktów nekrofilii. Na porządku dziennym u kaczorów są też homoseksualne gwałty. Co ciekawe, penis kaczora może mieć nawet 40 cm długości!

Kaczki mają trzy powieki – zewnętrzną, wewnętrzną i środkową. Ta wewnętrzna jest prześwitująca i umożliwia kaczkom widzenie pod wodą. Ich pole widzenia wynosi 360 stopni. Bardzo dobrze widzą zarówno przedmioty w ruchu, jak i te nieruchome. W poszukiwaniu jedzenia nurkują na głębokość do 6 metrów.

Niestety wiele osób karmi je chlebem, co powoduje u nich kwasicę żołądka i zespół anielskiego skrzydła – chorobę uniemożliwiającą ptakom latanie. Kaczkom szkodzą też słone przekąski i słonina. O tym, czym je karmić, aby były zdrowe i bezpieczne, pisałam w innym moim artykule, który polecam.

