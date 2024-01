Od 12 stycznia 2024 roku Pan Dariusz Barski pozostaje w stanie spoczynku, co powoduje niemożność sprawowania przez niego funkcji Prokuratora Krajowego – poinformowało Ministerstwo Sprawiedliwości. Pełniącym obowiązki Prokuratora Krajowego został Jacek Bilewicz.

Barski w stanie spoczynku. Bodnar nalazł zaskakujący sposób Fot. Filip Naumienko / Reporter / East new

Kluczowy prokurator Ziobry w stanie spoczynku! Bodnar znalazł sposób na odwołanie Barskiego

W ostatniej chwili Ministerstwo Sprawiedliwości wydało komunikat, w którym poinformowało o spotkaniu Adama Bodnara z Dariuszem Barskim.

"Prof. Bodnar w czasie spotkania z Dariuszem Barskim wręczył mu dokument stwierdzający, że przywrócenie go do służby czynnej przez poprzedniego Prokuratora Generalnego Pana Zbigniewa Ziobro, zostało dokonane z naruszeniem obowiązujących przepisów i nie wywołało skutków prawnych. Zastosowano bowiem przepis ustawy, który już nie obowiązywał" – czytamy.

Przypomnijmy, że wcześniej Adam Bodnar zaproponował Dariuszowi Barskiemu dobrowolną rezygnację z funkcji prokuratora krajowego. Teraz od 15 stycznia Prokurator Generalny Adam Bodnar będzie urzędował w siedzibie Prokuratury Krajowej.

Wyjaśnijmy, że zgodnie z przepisami prokuratorzy mogą znajdować się w dwóch stanach. Czynnej lub w stanie spoczynku. Służba czynna zobowiązuje do aktywnego realizowania obowiązków służbowych.

Prokurator w stanie spoczynku nie wykonuje już żadnych zadań, ale otrzymuje uposażenie nie mniejsze niż 75 proc. uposażenia z czasów pełnienia służby czynnej.

Dariusz Barski w stanie spoczynku. Z Ziobrą był związany od kilkunastu lat

Wyjaśnijmy, że Dariusz Barski od wielu lat jest związany ze Zbigniewem Ziobrą. Jeszcze w 2007 roku pełnił funkcję zastępcy Prokuratora Generalnego. W 2010 roku przeszedł w stan spoczynku.

Jeszcze w 2011 roku polityk kandydował do Sejmu z list Prawa i Sprawiedliwości. W okręgu łódzkim zajął drugie miejsce na liście. Uzyskał mandat, ale ten ostatecznie wygasł, bowiem zabronione jest łączenie funkcji prokuratora z funkcją parlamentarzysty.

Przywrócenie do służby czynnej miało miejsce w 2022 roku. Według Bodnara doszło do tego bez odpowiedniej podstawy prawnej. To – jak czytamy na stronie resortu – "oznacza brak możliwości pełnienia przez Pana Dariusza Barskiego funkcji Prokuratora Krajowego".

Artykuł aktualizowany na bieżąco.