Anielskie skrzydło – piękna nazwa groźnej choroby. To się dzieje, gdy karmisz ptaki chlebem

Anielskie skrzydła kojarzą się z czymś pięknym, ale dla ptaków tak nie jest. To groźna i podstępna choroba, która deformuje ich stawy i odbiera możliwość lotu. Bierze się z karmienia chlebem.

Zespół anielskiego skrzydła u kaczki fot. Wikipedia

Zespół anielskiego skrzydła – groźna choroba ptaków

Zespół anielskiego skrzydła to choroba dotycząca głównie, choć nie wyłącznie, ptaków wodnych. Polega ona na tym, że skrzydła ptaka, zamiast układać się wzdłuż ciała, zaczynają odstawać, niekiedy umożliwiając zwierzęciu latanie.

Jeżeli wada nie zostanie skorygowana we wczesnym stadium, będzie trwała, doprowadzając zwierzę do kalectwa i śmierci. Ptaki najbardziej narażone na rozwój choroby to te zamieszkujące parki, stawy i inne miejsca, w których dokarmią je ludzie.

Anielskie skrzydło – chleb główną przyczyną

Zespołowi anielskiego skrzydła sprzyja nieprawidłowa dieta, uboga w wapń i witaminę D, przesycona węglowodanami i białkiem, a właśnie te substancje dostarczamy ptakom wraz z chlebem. Ludzie, chcąc pomóc zwierzętom, w rzeczywistości im szkodzą.

Inne choroby, które u ptaków wywołuje karmienie chlebem:

kwasica;

choroby nerek;

odwodnienie;

zatrucia pokarmowe.

Czym zatem karmić dzikie ptactwo wodne? Najlepsze będą otręby, ziarna zbóż i drobno pokrojone warzywa. Istotne jest to, aby żywność nie była przyprawiona (zwłaszcza solona) i nie było na niej pleśni. Pokarmu nie należy wrzucać do wody.

Inne przyczyny deformacji skrzydeł

Jako kolejną możliwą przyczynę choroby wymienia się również niewłaściwe warunki wysiadywania jaj i predyspozycje genetyczne, a także zaburzenia hormonalne skutkujące szybkim wzrostem.

Inne przyczyny zespołu anielskiego skrzydła:

nieprawidłowy proces wylęgania;

urazy;

brak ruchu;

duża liczebność stada;

stres.

Na wystąpienie zespołu anielskiego skrzydła najbardziej narażone są ptaki hodowlane, u których hodowcy przyspieszają wzrost, podając im wysokokaloryczną karmę. Badania naukowe dowodzą, że częściej chorują samce.

Niemożność latania – wyrok śmierci

Z niejasnych przyczyn zdarza się, że wada występuje tylko w jednym, lewym skrzydle. U młodych ptaków chorobę leczy się poprzez usztywnienie chorego skrzydła, zmianę diety i suplementację witaminy D, natomiast u dorosłych ptaków choroba jest nieuleczalna.

Niemal wszystkie ptaki dotknięte zespołem anielskiego skrzydła nie są w stanie sobie poradzić: uciec przed zagrożeniem, migrować na zimę. Chorego ptaka, jeśli mamy taką możliwość, należy przewieźć do najbliższego ośrodka rehabilitacji ptaków.

Choroba najczęściej dotyka kaczki, gęsi i łabędzie – jedne z najpiękniejszych ptaków w Polsce. Może pojawić się jednak również u gołębi, jastrzębi, a nawet papug. I pomyśleć, że wszystko przez ludzką życzliwość...

