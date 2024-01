Skandal po "sucharze" w Radiu ZET. Internauci nie zostawili suchej nitki na prowadzących

W Radiu ZET miało miejsce zdarzenie, które stało się źródłem gorącej debaty. Kontrowersje wzbudził żart prezenterów odnoszący się do tragicznych losów księdza Jerzego Popiełuszki. Ta nieprzemyślana wypowiedź została szybko zauważona. Na portalu "X" nie brakuje ostrych komentarzy związanych z tym incydentem.

Skandal w "Radiu Zet". Kontrowersyjny suchar na temat ks. Popiełuszki Fot. Instagram.com / @radio_zet

Skandal w "Radiu Zet". Kontrowersyjny suchar na temat ks. Popiełuszki

Niefortunny dowcip, zwany "sucharem", wygłoszony w Radiu ZET wywołał ostrą reakcję wśród użytkowników internetu. Całe zdarzenie rozegrało się w trakcie audycji "Dej Suchara", gdzie prezenterzy zwykli rywalizować w opowiadaniu sucharów.

Niedawno jeden z dowcipów, przedstawiony przez Agnieszkę Kołodziejską i Roberta Karpowicza, okazał się wyjątkowo nietrafiony i nieodpowiedni – nawiązywał do księdza Jerzego Popiełuszki.

– Jak nazywa się łóżko popa? – zapytała kolegę Kołodziejska. Karpowicz podśmiechiwał się i starał się coś wymyślić. – Jakieś popa łóżko? – odpowiedział. Dziennikarka stwierdziła, że nie będzie trzymała go dłużej w niepewności. – Popiełuszko – odparła, głośno się śmiejąc.

Wielu internautów stwierdziło, że zachowanie prezenterów było co najmniej niestosowane. Chodzi w końcu o bestialsko zamordowanego kapłana.

"Radio Zet przebiło dno szamba. Rechot z katowanego i brutalnie zamordowanego ks. Jerzego Popiełuszki…" – napisał jeden mężczyzna na platformie "X", załączając fragment nagrania ze wspominanym żartem.

Głos zabrał także Piotr Semka. "No to co, IKEA i Wedel? Usuwacie od jutra reklamy z Radia Zet? Czy pękacie ze śmiechu razem z tą dwójką?" – zwrócił się do znanych marek.

W sieci nie brakuje też innych gorzkich komentarzy. "Nie myślałam, że człowiek może upaść tak nisko. To bardzo smutny widok"; "Szambo przy tym to ambrozja"; "Od dawna staram się nie słuchać zetki, a już zwłaszcza po przejęciu przez Agorę. Dno dna"; "Radio Zet, czas na stanowcze kroki wobec tych dwóch obrzydliwie zachowujących się dziennikarzy"; "Brak słów" – czytamy na platformie "X".

Śmierć księdza Popiełuszki

Przypomnimy, że ksiądz Jerzy Popiełuszko był polskim kapłanem katolickim, znanym ze swojego zaangażowania w ruch Solidarności i opozycji antykomunistycznej w Polsce lat 80. Jego tragiczna śmierć stała się symbolem walki o wolność i prawa człowieka w tamtym okresie.

Ksiądz Popiełuszko padł ofiarą porwania 19 października 1984 roku. Porwali go funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa (SB), ówczesnej tajnej policji komunistycznej Polski. Po porwaniu ksiądz był brutalnie torturowany, a następnie zamordowany. Jego ciało, obciążone kamieniami, wrzucono do zbiornika wodnego na Wiśle w okolicach Włocławka, aby zatopić dowody zbrodni.

Morderstwo księdza Popiełuszki wywołało ogromne poruszenie i oburzenie zarówno w Polsce, jak i na świecie. Ostatecznie, po intensywnym śledztwie, trzej funkcjonariusze SB zostali skazani za jego uprowadzenie i zabójstwo.

Śmierć księdza Popiełuszki stała się jednym z kluczowych momentów w historii opozycji antykomunistycznej w Polsce, symbolizując brutalność reżimu i determinację tych, którzy walczyli o wolność i prawa człowieka. W 2010 roku został beatyfikowany przez Kościół katolicki.