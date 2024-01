10 ras psów, którym zimą może być zimno. Niektóre nie lubią tej pory roku bardziej niż ty

Jedne psy na widok śniegu szaleją ze szczęścia, inne nie chcą wychodzić z domów. Wszystko dlatego, że jest im za zimno, a zimą potrzebują dodatkowej ochrony. Oto 10 ras szczególnie narażonych na wychłodzenie – ich opisy i zdjęcia.

Jest wiele ras psów, które nie przywykły do zimy fot. 123rf.com

Czy ubierać psa na zimę? Odpowiedź na to pytanie jest prosta. Wiele zależy od długości spaceru i rodzaju sierści, a także poziomu aktywności danego psa – te, które bez przerwy biegają, mogą nie marznąć. Są jednak pewne rasy, które marzną częściej niż inne, choć i tu zdarzają się wyjątki. Oto 10 tych, które mogą potrzebować ubranka.

1. Grzywacz chiński

Grzywacze chińskie występują w dwóch odmianach – owłosionej i bezwłosej. Te drugie mają sierść jedynie na głowie, ogonie i łapach. Zimą jest im bardzo zimno, a ponieważ ich skóra jest delikatna, wymagają smarowania kremami nawilżającymi i zakładania ubranek.

2. Chihuahua

Chihuahua są jedną z najmniejszych ras psów, a ponieważ pochodzą z Meksyku, źle znoszą zimno. Odmiana krótkowłosa ma skąpy podszerstek i nie lubi ani mrozów, ani wilgoci, przez co już jesienią może marznąć i potrzebować ubranka. Zimą koniecznością może być puchowa kurtka. Jeżeli pies się trzęsie, powinien zostać zabrany do domu.

3. Doberman

Dobermany to aktywne i inteligentne psy, które – choć zazwyczaj uwielbiają zabawy na śniegu – szybko marzną. Podczas krótkich spacerów, gdy są w ruchu, nie powinny "umierać z zimna", ale jeśli jest im zimno lub wybieramy się na dłuższy spacer, lepiej zakładać im ubranka.

4. Wyżeł weimarski

Wyżły weimarskie, podobnie jak dobermany, to aktywne i odporne psy, choć niekoniecznie na chłód. Na dłuższe spacery warto założyć im ubranko i nie zostawiać ich w mrozy na noc na dworze. Jeżeli nie będą się ruszać, szybko zmarzną. U niektórych osobników można zauważyć, że zimą niechętnie wychodzą na dwór.

5. Jamnik

Jamniki to psy, które zimą potrzebują szczególnej opieki, ponieważ ich podłużne ciała, szybko ulegają wychłodzeniu. Zdarza się też, że jamniki dotykają brzuchem śniegu, co dodatkowo naraża je na wilgoć. Co więcej, jamniki mają delikatną skórę i poduszki łap. Z tych powodów, jeśli psu jest zimno, warto zaopatrzyć go w ubranko.

6. Whippet

Whippety przez większość roku mogą chodzić bez dodatkowej ochrony, ale zimą warto zaopatrzyć je w ubranko, a dokładniej w płaszcz zimowy, który zabezpieczy je przed wilgocią i chłodem. Tak wyszykowany whippet dobrze zniesie nawet długi spacer, lecz nie powinien zostawać na noc na dworze.

7. Charcik włoski

Charciki włoskie są najmniejszymi ze wszystkich chartów. Mierzą zaledwie 33-38 cm wysokości w kłębie, przez co są narażone na wychłodzenie o wiele bardziej niż duże charty, np. afgańskie. Mają też bardzo krótką przylegającą sierść, która przepuszcza wilgoć i chłód. Zimą koniecznie muszą chodzić w ubranku.

8. Yorkshire terier

Yorkshire terier jest zaliczany do małych ras psów "z włosami". Oznacza to, że nie ma on podszerstka, a jedynie włos okrywowy, który trzeba przycinać. Właśnie dlatego nie jest zbyt odporny na zimno, a w sezonie jesienno-zimowym wymaga zakładania ubranek. U "yorków" dobrze sprawdzają się kombinezony.

9. Bulterier

Bulterier to silny pies o atletycznej budowie. Choć wydaje się wytrzymały na niedogodności, źle znosi zimno. Zimą może pojawić się u niego miękki podszerstek, ale zazwyczaj nie dzieje się tak u psów mieszkających w domach. Dlatego, wybierając się w mróz na długi spacer, warto go "wystroić".

10. Buldog francuski

Buldogi francuskie są jedną z najpopularniejszych ras psów w Polsce. Ponieważ nie mają podszerstka, zimą wymagają szczególnej ochrony, tzn. noszenia ubranek. Niestety rasa źle znosi również lato – wszystko za sprawą skróconej kufy i często występujących problemów z oddychaniem.

