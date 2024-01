Donald Tusk w Kijowie. To ogłoszono po spotkaniu z premierem Ukrainy

Donald Tusk spotkał się w Kijowie także z ukraińskim premierem. – Liczymy na dalsze wsparcie Polski – powiedział Denys Szmyhal. Jak podkreślił, Polska od pierwszych dni wojny była wśród liderów pomocy. Ukrainiec poprosił także nasz rząd o wsparcie w tym roku w trzech ważnych celach, które założył sobie Kijów. Z kolei Tusk podkreślał, jak ważne jest wsparcie Ukrainy w jej wojennym wysiłku.

Tusk w Kijowie. To ogłoszono po spotkaniu z premierem Ukrainy. Fot. HANDOUT/AFP/East News

Tusk w Kijowie. To ogłoszono po spotkaniu z premierem Ukrainy

– To, co było dla mnie priorytetem, to odnalezienie języka, w którym obie strony rozumieją, o co im tak naprawdę chodzi, co jest wspólnego, gdzie pojawia się konflikt interesów i jak rozwiązać taki konflikt – mówił premier Donald Tusk w Kijowie.

Wspomniał oczywiście też o wojnie w Ukrainie, która toczy się w tym kraju. – W sprawie najważniejszej, jaką jest wojna Ukrainy o niepodległość, o integralność, ale także w obronie wartości całej Europy, w tym także polskiego bezpieczeństwa – w tej sprawie nie ma dyskusji. Mamy tutaj zdanie jednolite – wskazał.

Poinformował przy tym, że podczas tej wizyty rozmawiano dużo o tym, co się działo na granicy – trwał tam w ostatnich tygodniach protest przewoźników. – Sytuacja na granicy już się poprawiła – oświadczył szef polskiego rządu. Mają się toczyć dalsze prace między rządami w tej kwestii.

– Zawieszenie blokady z jednej strony, z drugiej działania strony ukraińskiej, jeśli chodzi o udrożnienie przejścia dla polskich przewoźników wracających z Ukrainy, te działania doprowadziły do tego, że sytuacja na samej granicy jest już bardzo wyraźnie poprawiona – przypomniał Tusk.

Przekazał również, że "odnawiamy format konsultacji międzyrządowych, żeby unikać niepotrzebnych napięć czy konfliktów interesów". – Uczciwa rozmowa między przyjaciółmi może zdziałać cuda – podsumował.

Premier Szymhal poprosił Polskę o wsparcie w trzech celach

Z kolei premier Denys Szymhal podkreślił, że Ukraina liczy na dalsze wsparcie Polski. Jak podkreślił, nasz kraj od pierwszych dni wojny była wśród liderów pomocy.

– W tym roku przed nami trzy kluczowe cele. Prosimy Polskę o pomoc w ich realizacji – dodał ukraiński premier. Te cele to:

zatwierdzenie przez Radę Europejską instrumentu wsparcia finansowego Ukraine Facility

rozpoczęcie procesu negocjacji w sprawie przystąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej

jasne decyzje na szczycie NATO w Waszyngtonie w sprawie członkostwa Ukrainy w sojuszu.

Przypomnijmy: wizyta polskiego premiera na Ukrainie była zaplanowana od kilku dni. 12 stycznia Donald Tusk potwierdził tę informację oficjalnie na antenie trzech stacji telewizyjnych. O swojej wizycie u Wołodymyra Zełenskiego rozmawiał wcześniej z Andrzejem Dudą.

– Dla nas obu, pan prezydent był też w to bardzo zaangażowany, sytuacja w Ukrainie i na froncie to jest kwestia numer jeden ze względu na polskie bezpieczeństwo. Są tam także do załatwienia inne sprawy, związane choćby z interesami polskich przewoźników, więc mamy o czym rozmawiać w Kijowie – stwierdził wówczas premier.

Czytaj także: https://natemat.pl/537755,spotkanie-tuska-z-zelenskim-w-kijowie-nowe-ustalenia-ws-ukrainy